Il Baglio del Falco di Cefalù Eletto tra i Migliori Ristoranti nella Guida Chef di Pizza Stellati 2025

Cefalù brilla di una nuova luce grazie al riconoscimento ottenuto dal Baglio del Falco, ristorante e pizzeria situato in contrada Vallone di Falco. La struttura, guidata dal pizzaiolo e titolare Giuseppe Licciardi, è stata selezionata come uno dei migliori ristoranti dalla prestigiosa Guida Chef di Pizza Stellati 2025.

L’evento si è tenuto nella suggestiva cornice del celebre Castello delle Cerimonie a Napoli, dove una giuria di esperti di fama internazionale ha premiato i maestri pizzaioli che si distinguono per l’eccellenza e l’innovazione nell’arte della pizza. Il Baglio del Falco è stato riconosciuto per la qualità straordinaria delle sue pizze, frutto di un connubio perfetto tra tradizione, creatività e utilizzo di ingredienti di altissima qualità.

Un Premio che Celebra l’Arte della Pizza

La Guida Chef di Pizza Stellati si pone l’obiettivo di celebrare i pizzaioli che, con passione e maestria, trasformano ogni pizza in un capolavoro culinario. Questo riconoscimento è un tributo alla tradizione e all’arte dell’impasto, dove ogni gesto e ogni ingrediente raccontano una storia di dedizione e amore per il mestiere.

Giuseppe Licciardi, volto e anima del Baglio del Falco, ha rappresentato il ristorante durante l’evento, portando in alto il nome di Cefalù e della Sicilia intera. La sua filosofia si basa su un profondo rispetto per la tradizione e un approccio innovativo che punta a sorprendere il palato di ogni cliente.

Il Baglio del Falco: Tradizione e Innovazione

Situato in una delle aree più affascinanti di Cefalù, il Baglio del Falco è rinomato per l’atmosfera accogliente e la qualità straordinaria della sua cucina. Le pizze, cotte rigorosamente nel forno a legna, si distinguono per la leggerezza dell’impasto, la croccantezza della base e l’armonia dei sapori. Tra le proposte più apprezzate, spiccano le pizze che uniscono ingredienti tipici siciliani a combinazioni originali, conquistando ogni tipo di palato.

“Lavoriamo ogni giorno con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica ai nostri clienti”, ha dichiarato Giuseppe Licciardi. “Questo premio è il riconoscimento di un lavoro fatto con passione e dedizione, ma anche un incentivo a migliorare e a sperimentare nuove idee, mantenendo sempre salde le nostre radici.”

Un Onore per Cefalù e per la Sicilia

L’inclusione del Baglio del Falco nella Guida Chef di Pizza Stellati 2025 non è solo un successo personale per il ristorante, ma un traguardo che valorizza l’intero territorio siciliano. Cefalù, con il suo patrimonio culturale e gastronomico, si conferma una meta d’eccellenza non solo per i turisti, ma anche per gli amanti del buon cibo.

La Guida Chef di Pizza Stellati

La Guida, nata per celebrare la pizza come patrimonio immateriale dell’umanità, premia ogni anno i migliori pizzaioli e le migliori pizzerie del mondo. Ogni ispezione è condotta con rigore e professionalità, garantendo che solo le eccellenze assolute vengano selezionate.

I pizzaioli premiati sono considerati veri e propri artisti, capaci di trasformare ingredienti semplici in capolavori culinari. Il Baglio del Falco, grazie a Giuseppe Licciardi, si unisce così a questa prestigiosa lista, portando avanti l’arte della pizza con orgoglio e maestria.

Per chiunque voglia scoprire l’eccellenza del Baglio del Falco, il ristorante si trova a Cefalù, in contrada Vallone di Falco. Una tappa imperdibile per gli amanti della pizza, dove ogni boccone racconta la storia e la passione di una terra ricca di tradizioni.