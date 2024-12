Stasera concerto al Teatro Cicero: la Corale in un viaggio musicale da film

Questa sera, alle ore 18:30, il prestigioso Teatro Cicero di Cefalù farà da cornice a un evento musicale straordinario: il concerto della Corale “Maria Elisa Di Fatta”, appartenente all’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo. Sarà un’occasione unica per immergersi nell’incanto delle musiche da film e colonne sonore di celebri musical, un repertorio che promette di emozionare il pubblico e far rivivere alcune delle melodie più amate del grande schermo.

Ad accompagnare l’esibizione della Corale sarà l’Asmu Small Orchestra, una formazione composta da fiati, violini e percussioni. A dirigere sarà il maestro Ildebrando D’Angelo. Il concerto si preannuncia come un viaggio emozionante, capace di trasportare gli spettatori tra le note di indimenticabili colonne sonore, dai toni epici di celebri film ai ritmi coinvolgenti dei musical più amati.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.