La Zannella Basket Cefalù ritrova la vittoria: battuti i Ribera Knights 79-66

Il PalaTricoli di Cefalù torna ad accendersi con una vittoria attesa da tempo. Nella sfida dell’ottava giornata del girone ovest del campionato di Divisione Regionale 1 Sicilia, la Zannella Basket ha superato i Ribera Knights con un convincente 79-66. Un successo che interrompe la serie negativa casalinga dei cefaludesi, assenti dal gradino più alto del podio tra le mura amiche dalla prima giornata.

Una partita equilibrata fino all’ultimo quarto

Il match si è aperto all’insegna dell’equilibrio, con il primo quarto chiuso sul 16-15 per la Zannella. I padroni di casa hanno continuato a reggere il confronto nel secondo periodo, terminato in parità (18-18), arrivando così all’intervallo lungo in vantaggio di un solo punto (34-33). Anche il terzo quarto ha confermato l’estrema parità tra le due squadre (21-21), lasciando l’esito del match aperto a ogni possibilità.

Nell’ultimo quarto, però, la Zannella ha imposto il suo ritmo, siglando un parziale di 24-12 che ha spezzato le resistenze dei Ribera Knights.

I protagonisti del match

L’uomo partita è senza dubbio Veron, autentico trascinatore della Zannella con una prestazione da 34 punti, un contributo determinante per il successo finale. Micciulla, con i suoi 19 punti, ha offerto un supporto prezioso, mostrando tutta la sua efficacia offensiva. Ottimo anche il contributo di Francisco Gallo, autore di 10 punti, mentre Asciutto ha aggiunto 9 punti fondamentali per mantenere alto il ritmo del gioco.

Sul fronte dei Ribera Knights, il migliore in campo è stato Moricca, che ha realizzato 25 punti, risultando una costante minaccia per la difesa cefaludese. Buona anche la prova di Kazlauskis, autore di 20 punti, ma il resto della squadra non è riuscito a incidere in modo significativo. La differenza l’ha fatta l’energia e la compattezza della Zannella nei momenti decisivi del match.

Il tabellino

Parziali: 16-15; 18-18; 21-21; 24-12.

Zannella Basket Cefalù: Di Paola 3, Gallo 10, Torcivia -, Veron 34, Battaglia 2, Maggiore 2, Asciutto 9, Cimino -, Tosolini -, Lacagnina -, Culotta -, Micciulla 19. Coach: Tosolini.

Ribera Knights: Trupia 5, De Leon 9, Cuffaro 6, Moricca 25, Puccio Gery 1, Kazlauskis 20, Mirasola -, Addalia -, Bono -, Puccio Girolamo -.

Prossimo appuntamento

La Zannella Basket è attesa ora da una sfida impegnativa in trasferta contro il Barcellona Pozzo di Gotto al PalaAlberti, sabato 14 dicembre alle 19:30, nell’ultima giornata del girone d’andata. Una partita cruciale per consolidare la posizione in classifica e dare continuità alla vittoria appena conquistata.