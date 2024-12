Meteo a Cefalù: condizioni parzialmente nuvolose per oggi, 10 dicembre

Oggi, 10 dicembre, a Cefalù si prevede una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con una tendenza a un miglioramento nelle ore pomeridiane. La temperatura si attesterà intorno ai 13°C al mattino, con possibili lievi aumenti nelle ore centrali della giornata. Le condizioni meteo sono generalmente stabili, ma non sono esclusi alcuni passaggi nuvolosi, tipici di questo periodo dell’anno.

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma già a partire dal pomeriggio si registreranno alcune nubi sparse. Durante la sera, il cielo tenderà a rimanere poco nuvoloso o leggermente velato. Le temperature varieranno da una minima di circa 12.7°C al mattino a una massima di 16°C nel pomeriggio, con il cielo che, pur rimanendo nuvoloso in alcune fasi, non porterà precipitazioni significative.

Vento e condizioni marine

Oggi, il vento soffierà da sud-sudovest, con intensità che si manterrà moderata. La velocità media sarà tra i 15 e i 20 km/h. Le condizioni del mare saranno abbastanza mosse, con onde moderate che potrebbero creare qualche difficoltà per i naviganti o per chi desidera trascorrere del tempo sulla costa.

Precipitazioni e umidità

Non sono previste precipitazioni importanti durante la giornata, ma alcune leggere pioviggini potrebbero verificarsi al mattino, mentre nel pomeriggio si avranno cieli più aperti. L’umidità relativa varierà tra il 54% al mattino e il 57% in serata, con picchi del 65% durante il pomeriggio. L’indice di qualità dell’aria è ottimo, segno che le condizioni atmosferiche sono generalmente favorevoli per le attività all’aria aperta.

La temperatura dell’acqua del mare a Cefalù è attualmente di 17.6°C, un valore che suggerisce una piacevole giornata per coloro che si trovano a fare una passeggiata sulla spiaggia o per i più coraggiosi che vogliano fare un tuffo. Nonostante il mare mosso, la temperatura dell’acqua rimane abbastanza mite per il periodo dell’anno.

Condizioni generali per i prossimi giorni

Le previsioni per i prossimi giorni indicano un clima stabile, con temperature che si manterranno in media tra i 10°C e i 17°C. Non sono previsti eventi atmosferici estremi, ma la tendenza a cieli parzialmente nuvolosi si manterrà. Sebbene non ci siano grosse previsioni di pioggia, occasionali nubi potrebbero attraversare il cielo, creando condizioni variabili.

In sintesi, la giornata di oggi a Cefalù si prospetta generalmente tranquilla, con alcune nubi sparse nel pomeriggio ma senza particolari fenomeni meteorologici da segnalare. Le condizioni del mare saranno mosse ma senza grosse difficoltà, e il tempo sarà adatto per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto o fare una passeggiata. Il clima mite e le condizioni favorevoli renderanno una giornata abbastanza piacevole per chi si trova in città.