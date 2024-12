La Zannella Basket riparte: una nuova era per i giovani di Cefalù. E subito una bella notizia

Una Missione di Crescita e Storia

La Zannella Basket, insieme al suo sponsor principale Pesce Azzurro, inaugura una nuova bella notizia con un obiettivo chiaro: promuovere la crescita dei giovani di Cefalù in un ambiente che celebra una lunga tradizione cestistica. L’iniziativa punta a unire esperienza e passione, costruendo solide fondamenta per il futuro della pallacanestro locale.

Un Gruppo Dirigenziale Esperto e Affiatato

Alla guida di questa ambiziosa ripartenza, la Zannella Basket presenta un gruppo dirigenziale che unisce competenze ed entusiasmo. Questi i protagonisti che lavoreranno per il successo del progetto:

Pino Serio

Michele Iuppa

Ciccio Delise

Maurizio Cammarata

Giovanni Cassata

Peppe Testa

Calogero Macaluso

Carlos Gallo

Antonio Provenza

Giovanni Spinosa

Davide Affronti

Unisciti al Movimento: “Friends of the Program”

La Zannella Basket invita tutti a far parte della sua famiglia cestistica attraverso l’iniziativa “Friends of the Program”. Questo progetto mira a coinvolgere la comunità e a rafforzare i legami tra la squadra e i suoi sostenitori. Per partecipare, basta contattare uno dei dirigenti che sapranno fornire tutte le informazioni necessarie.

Un Futuro Ricco di Opportunità

Con la determinazione di offrire ai giovani cefaludesi un percorso di crescita personale e sportiva, la Zannella Basket si conferma un punto di riferimento nel panorama cestistico locale. L’invito è rivolto a tutti: unisciti e contribuisci a scrivere un nuovo capitolo della storia della pallacanestro a Cefalù!

E subito una Bella Notizia

Sofia Calabrese della Zannella Basket Cefalù, Vittoria Lo Certo della Pallacanestro Viagrande, Elena Marras della I Have a Team e Fatim Toure della Stella Basket Palermo, accompagnate da coach Salvatore Di Bianca, andranno a Rimini dal 3 al 6 gennaio 2025 per il Torneo Fabbri – Academy Cup! Olga Rescifina della Virtus Capo Peloro sarà invece riserva a casa.

Le ragazze saranno distribuite nelle otto squadre (per un totale di 96 ragazze da tutta Italia) che si contenderanno l’Academy Cup, competizione riservata alle cestiste nate nel 2010 e nel 2011.