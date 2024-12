Bagno di Natale in mare con la Nuoto Zenit Cefalù

Un Natale in mare con la Nuoto Zenit Cefalù

La NUOTO ZENIT CEFALU’ Associazione Sportiva Dilettantistica rinnova un appuntamento che è ormai una tradizione attesissima: il bagno di Natale. Quest’anno, l’evento si terrà nello specchio d’acqua antistante il suggestivo vecchio molo di Cefalù, una cornice incantevole che renderà ancora più speciale questa occasione.

“Abbracciamo il Natale”: un tuffo di emozioni

Con il nome evocativo di “ABBRACCIAMO IL NATALE”, l’iniziativa nasce dal desiderio di promuovere condivisione e aggregazione in un luogo capace di suscitare intense emozioni durante tutto l’anno. L’evento vuole essere un momento di unione per soci, nuotatori, appassionati del mare, amici, conoscenti e anche vacanzieri che desiderano vivere un Natale diverso dal solito.

Un invito a tutti per un Natale unico

L’appuntamento è fissato per martedì 24 dicembre alle ore 11. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare per condividere auguri e sorrisi in un clima di festosa allegria. Chiunque abbia un costume rosso è incoraggiato a indossarlo, aggiungendo un tocco di spirito natalizio all’evento.

Un brindisi per concludere in bellezza

Dopo il tuffo nelle acque del molo, i partecipanti potranno deliziare i propri palati con le prelibatezze offerte dall’amico Simone Lazzara, aggiungendo un tocco di gusto alla giornata. Sarà un momento perfetto per chiudere l’incontro con calore e convivialità.

Un evento da non perdere

Che siate appassionati di mare o semplicemente curiosi, “Abbracciamo il Natale” è un evento che promette di regalare emozioni uniche. Non mancate: la Nuoto Zenit Cefalù vi aspetta per tuffarvi insieme in un Natale indimenticabile.