Palermo: Celebrata la Messa di Natale Interforze in Cattedrale

Palermo, nella suggestiva cornice della Cattedrale, si è svolta ieri mattina la tradizionale Messa Interforze in preparazione al Santo Natale. La celebrazione ha visto la partecipazione di donne e uomini delle Forze Armate, Forze di Polizia e Corpi Armati dello Stato, uniti in un momento di preghiera e condivisione che ha rafforzato il legame di collaborazione e dedizione al servizio delle comunità.

Una celebrazione solenne e partecipata

La Messa, officiata dall’Arcivescovo Metropolita di Palermo, Sua Eccellenza Monsignor Corrado Lorefice, è stata arricchita dalla presenza della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, che ha eseguito con maestria i brani liturgici. Ad accompagnare la musica, le voci del Coro Fidelis dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Palermo, che hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più solenne.

Gli interventi delle autorità

A conclusione della celebrazione, l’Ammiraglio di Divisione Andrea Cottini, Comandante del Presidio Militare Regionale Sicilia, ha espresso il suo ringraziamento alle autorità civili e militari intervenute, con un pensiero particolare a Monsignor Lorefice per la guida spirituale offerta e al Generale Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, per l’organizzazione dell’evento.

Nel suo discorso, l’Ammiraglio Cottini ha voluto ricordare l’importanza di rendere omaggio ai caduti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, sottolineando il valore del sacrificio e della responsabilità con cui i servitori dello Stato operano quotidianamente. Ha poi formulato i suoi migliori auguri di un sereno Natale a tutti coloro che dedicano la propria vita alla protezione e alla sicurezza dei cittadini.

Presenze istituzionali e associazioni

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità, tra cui il Prefetto di Palermo, Dott. Massimo Mariani, e il Sindaco di Palermo, Prof. Roberto Lagalla, insieme ai rappresentanti delle principali istituzioni civili e militari. Presenti anche i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma della città, accompagnati dai labari simbolo di memoria e tradizione.

Presente una rappresentanza del Corpo Militare Speciale Ausiliario dell’Esercito Italiano (Acismom)

La celebrazione ha ribadito l’importanza dell’unione e della cooperazione tra le forze dello Stato, non solo nell’ambito operativo, ma anche nei momenti di raccoglimento e riflessione, come avviene nella preparazione al Natale. Un’occasione per riaffermare i valori di solidarietà e servizio che guidano quotidianamente chi opera per il bene della collettività.