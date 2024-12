Influday 2024: la Fondazione Giglio di Cefalù celebra la prevenzione con testimonial dello sport

Influday 2024: Cefalù celebra la prevenzione con testimonial dello sport

Oggi, Giovedì 12 dicembre 2024, la Fondazione Giglio ospiterà l’Influ-day 2024-2025, un evento dedicato alla promozione della vaccinazione antinfluenzale. Protagoniste della giornata saranno le squadre di basket locali, “Basket Cefalù 1972” e “Zannella Basket Cefalù”, che parteciperanno come testimonial del mondo dello sport. L’appuntamento è fissato per le ore 10.30 nella struttura sanitaria di Cefalù, con una serie di attività finalizzate a sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione.

L’iniziativa si propone di migliorare la percezione del valore della prevenzione sanitaria sia tra gli operatori del settore sia tra i cittadini. Inoltre, mira a incrementare la copertura vaccinale contro l’influenza, un obiettivo prioritario per le autorità sanitarie regionali e nazionali. Per questo motivo, durante la giornata sarà attivo un info-point situato nella hall d’ingresso della Fondazione. Qui verrà distribuito materiale informativo appositamente preparato dall’Assessorato regionale alla Salute, per fornire tutte le informazioni necessarie sui benefici e sulla sicurezza della vaccinazione.

Parallelamente, saranno organizzate attività di vaccinazione direttamente nei reparti della struttura. Gli operatori sanitari e i pazienti che desiderano aderire alla campagna avranno la possibilità di ricevere il vaccino sul posto, in un ambiente sicuro e adeguatamente attrezzato. Questa strategia mira a rendere la vaccinazione accessibile e conveniente, aumentando così la partecipazione.

Oltre alle due squadre di basket, l’Influ-day coinvolgerà anche rappresentanti delle forze dell’ordine, individuati tra le categorie a rischio secondo le indicazioni della circolare ministeriale. La loro presenza sottolinea l’importanza della protezione sanitaria per chi svolge lavori essenziali e ad alto contatto con il pubblico, promuovendo ulteriormente il messaggio di prevenzione e cura.

Con questa iniziativa, Cefalù si pone come esempio di comunità impegnata nella tutela della salute pubblica, attraverso un approccio che unisce sport, istituzioni e cittadini in un’azione comune contro l’influenza.