Istituiti divieti temporanei per riprese cinematografiche. Ecco i dettagli

efalù, la “Città del Cinema”: nuove riprese per uno spot pubblicitario

Cefalù torna protagonista nel mondo del cinema e della pubblicità. La Lupin Film, nota casa di produzione cinematografica con sede a Roma, ha recentemente richiesto il patrocinio gratuito dell’Amministrazione comunale per girare uno spot pubblicitario per una celebre marca di bibite. Le riprese sono programmate tra il 12 e il 17 dicembre e interesseranno alcune delle location più suggestive della città: Piazza Duomo, Piazza Marina e il lungomare “G. Giardina”.

Per consentire lo svolgimento delle riprese, è stata avanzata una richiesta dettagliata che prevede una serie di modifiche temporanee alla viabilità cittadina.

Dal mercoledì 11 dicembre al mercoledì 18 dicembre, dalle ore 08:00 alle ore 22:00, saranno attuati i seguenti provvedimenti:

Via Candeloro , tra Via Giudecca e Corso Ruggero, sarà soggetta a divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione forzata.

, tra Via Giudecca e Corso Ruggero, sarà soggetta a divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione forzata. Via Carlo Ortolani di Bordonaro , nel tratto tra Corso Ruggero e Piazza Marina, subirà lo stesso divieto.

, nel tratto tra Corso Ruggero e Piazza Marina, subirà lo stesso divieto. Anche Corso Ruggero , tra Via XXV Novembre e Via Porpora, sarà interessato da divieti di sosta su entrambi i lati con rimozione.

, tra Via XXV Novembre e Via Porpora, sarà interessato da divieti di sosta su entrambi i lati con rimozione. In Piazza Marina, il divieto di sosta sarà esteso all’intera area.

Inoltre, per venerdì 13 dicembre, dalle ore 06:00 alle ore 16:00, è prevista l’autorizzazione per l’allestimento di un set fotografico in Piazza Duomo, che rimarrà operativo fino alla conclusione delle riprese.

La richiesta iniziale è stata poi integrata da una nota che include l’autorizzazione per ulteriori riprese in Via della Calagrande. La casa di produzione ha anche richiesto la disinstallazione temporanea dei paletti limitanti la zona pedonale, per consentire il passaggio dei mezzi di scena. Un ulteriore punto di appoggio logistico sarà garantito da un’area di parcheggio di circa 70 metri lineari in Via Portera, adiacente a Via Giudecca, come riportato nelle planimetrie fornite.

L’Amministrazione comunale ha accolto favorevolmente queste richieste, riconoscendo il valore strategico dell’iniziativa per la promozione e la valorizzazione del territorio. “L’intervento collaborativo si inserisce perfettamente tra gli obiettivi programmatici del Comune”, si legge in una nota ufficiale. L’approdo di nuove produzioni rafforza l’immagine di Cefalù come meta privilegiata per il cinema e la creatività visiva.

Ancora una volta, Cefalù si conferma “Città del Cinema”, un palcoscenico naturale in grado di attrarre produzioni di rilevanza nazionale e internazionale.

