Il Pogo 50 Naufragato a Cefalù Torna in Mare. Abbiamo scelto una foto in notturna non a caso.

Un incredibile salvataggio e una storia ricca di interrogativi si sono consumati sulla spiaggia di Cefalù, in Sicilia. Ora, dopo giorni di lavoro intenso da parte di tecnici specializzati, il Pogo 50 arenato ha ripreso il mare, seppur sorretto da due galleggianti fissati ai lati dello scafo.

Questi i dati tecnici

Lunghezza totale 15,20 metri Fagiolo massimo 5,15 metri Chiglia oscillante 3,50/ 1,50 metri Corrente d’aria 19 metri Spostamento leggero 8,9 tonnellate Materiali Verre – Poliestere – PVC Mousse

Ma come è arrivata una barca di 15 metri su quella spiaggia?

L’Allarme sulla Spiaggia di Cefalù

Era la mattina del 7 dicembre quando alcuni abitanti di Cefalù hanno notato una barca alla deriva avvicinarsi alla spiaggia. Nessuno sembrava intervenire per evitarne l’approdo forzato. A prima vista, l’imbarcazione appariva in buone condizioni: la randa era ben piegata sul boma, ma non c’era traccia di persone a bordo.

La Guardia Costiera, intervenuta immediatamente, ha avviato un’operazione di ricerca, temendo che l’equipaggio potesse essere caduto in mare o avesse abbandonato la barca utilizzando un altro mezzo. Curiosamente, la zattera autogonfiabile era ancora assicurata alla base dell’albero.

Il Mistero del Pogo 50 Naufragato

Le indagini della Guardia Costiera hanno rapidamente fatto luce sull’accaduto. L’imbarcazione, un Pogo 50 battente bandiera inglese, era naufragata al largo di Arbatax il 21 novembre scorso. Nella notte del naufragio, le condizioni meteo marine erano proibitive: forti venti e mare agitato avevano danneggiato le vele, costringendo i tre uomini francesi a bordo ad accendere il motore e fare rotta verso Arbatax.

Purtroppo, l’esaurirsi del gasolio li ha lasciati in balia delle onde, obbligandoli a lanciare un mayday alle due del mattino. La Guardia Costiera di Arbatax ha risposto prontamente, inviando una motovedetta che ha tratto in salvo i tre naufraghi. Tuttavia, l’imbarcazione è stata lasciata alla deriva.

Un Viaggio Involontario nel Mediterraneo

Senza equipaggio e con il Mediterraneo come sfondo, il Pogo 50 è rimasto alla deriva per 15 giorni, attraversando il Canale di Sardegna e arrivando infine sulle coste di Cefalù. L’incidente non ha causato feriti, ma ha sollevato diversi interrogativi.

La vicenda del Pogo 50 si conclude con il lieto fine del suo ritorno in mare. Buon Vento