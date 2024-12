Si riunisce il Consiglio comunale di Cefalù in sessione ordinaria

Il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Francesco Calabrese, informa che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria e anche in forma mista, per Martedì 17 dicembre 2024 alle ore 20,00 presso la Sala Consiliare sita nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo per la trattazione dei seguenti punti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Interpellanze ed interrogazioni.

3. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti

4. Regolamento per la gestione dei mezzi comunali

5. Regolamento rimborso spese di trasporto in favore di soggetti disabili presso strutture

specialistiche di cura e terapia riabilitativa – Proposta di Consiglio comunale n. 86 del

08.10.2024. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti

6. Esecuzione sentenza del Giudice di Pace di Siracusa R.G. N. 3037/2023 – Riconoscimento

debito fuori bilancio

7. Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2025. Proposta di Consiglio

comunale n. 97 del 26.11.2024

8. Esecuzione sentenza della CGT di 1° di Palermo n. 778/2024 – Riconoscimento debito fuori

bilancio

9. Acquisizione parere del Consiglio comunale sulla modifica dello Statuto vigente IPAB

“Salvatore Genchi Collotti di Cefalù. Proposta di Consiglio comunale n. 102 del 04.12.2024



La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Qualora anche alla

ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo

nei locali sopra indicati alla stessa ora e senza ulteriore avviso di convocazione.