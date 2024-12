Gratteri inaugura la nuova segnaletica turistica: un progetto di comunità

Gratteri si prepara a un evento significativo per il proprio patrimonio culturale e turistico. Domenica 15 dicembre 2024, alle ore 11:45, nel piazzale antistante la Chiesa Madre, verrà inaugurata la nuova segnaletica turistica del paese. Un progetto curato dall’ArcheoClub di Gratteri, presieduto dal dott. Vincenzo Raitano, e reso possibile grazie ai fondi finanziati dal Comune attraverso l’iniziativa di Democrazia Partecipata.

L’evento vedrà la partecipazione del parroco, dell’amministrazione comunale, dei carabinieri, dei vigili, di tutte le associazioni locali e del consiglio comunale. Tra i protagonisti anche Visit Gratteri, che ha contribuito al progetto fornendo il QR code integrato nella segnaletica.

La nuova segnaletica rappresenta un passo avanti nell’offerta turistica del paese, combinando tradizione e tecnologia per valorizzare i luoghi più significativi del territorio. Grazie ai QR code, i visitatori potranno accedere con facilità a informazioni storiche e culturali in formato digitale, migliorando l’esperienza di esplorazione del borgo.

“Questo progetto è il frutto di una collaborazione tra enti e cittadini, un esempio di come la partecipazione attiva possa portare benefici tangibili alla comunità”, ha dichiarato il dott. Raitano. L’iniziativa di Democrazia Partecipata, che prevede l’impiego di fondi pubblici per progetti proposti dai cittadini, si conferma uno strumento efficace per rispondere alle esigenze del territorio.

L’invito è aperto a tutti i cittadini, che avranno l’occasione di scoprire le novità e celebrare insieme questo momento importante per Gratteri. L’appuntamento è fissato: una data da non perdere per chi ama il borgo e vuole partecipare attivamente alla sua crescita.