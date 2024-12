A Gratteri un Murale di Igor Palminteri: un biglietto da visita per i turisti

Gratteri, un piccolo gioiello incastonato nel Parco delle Madonie, si arricchisce di una nuova opera d’arte: un suggestivo murale realizzato dall’artista Igor Palminteri. L’opera, collocata sulla parete est del Centro Diurno, rappresenta non solo un omaggio alla bellezza del territorio, ma anche un nuovo simbolo di accoglienza per i visitatori che giungono nel paese.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, è nata da un’idea suggerita da Enza, figlia del sindaco Giuseppe Muffoletto, che ha proposto di trasformare un angolo del paese in un vero e proprio “biglietto da visita” per i turisti, su suggerimento anche della figlia Enza e in piena sintonia con la Pro Loco. “Apprendo con piacere che il murale – oggi completato sulla parete est del Centro Diurno – ha riscosso approvazione e compiacimento da parte della cittadinanza”, ha dichiarato il sindaco Muffoletto, commentando con soddisfazione il risultato del progetto.

La realizzazione del murale è stata frutto di una stretta collaborazione tra il Comune, la Pro Loco di Gratteri e la Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo. “Ne parlai ai miei assessori,” spiega il sindaco, “e fin da subito mi espressero la loro condivisione. Dopo aver ottenuto il parere positivo della Soprintendenza, la Giunta ha approvato formalmente l’intervento”.

Un ruolo cruciale è stato giocato anche dalla Pro Loco, rappresentata dal presidente e da un membro del direttivo, che ha contribuito a definire l’idea di un’opera capace di valorizzare il paese in modo innovativo, utilizzando i fondi di democrazia partecipata. Il risultato è un murale che si distingue per la sua originalità e che va ben oltre le consuete targhe o scritte di benvenuto.

L’artista Igor Palminteri, noto per la sua maestria e la capacità di creare opere di forte impatto visivo, ha saputo catturare l’essenza di Gratteri, rendendo il murale un tributo alla straordinaria bellezza del borgo. Il sindaco Muffoletto, a nome dell’intera Giunta, ha sottolineato come questa opera rappresenti “Il giusto riconoscimento a un paese, il nostro, del quale è unanimemente riconosciuta la straordinaria quanto ammaliante bellezza”.

Il murale non è soltanto un elemento decorativo, ma un simbolo di appartenenza e identità per la comunità locale, oltre che un elemento attrattivo per i visitatori che esplorano il Parco delle Madonie. L’opera rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione di Gratteri, consolidandone il ruolo di meta turistica e culturale di grande prestigio.