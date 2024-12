Divisione Regionale 1: perde la Zannella. Il punto in attesa di Ribera Knights vs Patti Basket

Divisione Regionale 1: Perde la Zannella. Il punto e Analisi Pre-Partita Ribera Knights vs Patti Basket

Le Partite Giocate

La nona giornata di andata della Divisione Regionale 1 ha regalato emozioni e risultati che potrebbero rivelarsi cruciali per la lotta alla qualificazione. IN attesa di Rbera Patti e con al Capolista Basket CEfalù che ha riposato. Ecco il resoconto delle partite già disputate:

Multimedica Basket Erice 84 – Green Basket 99 78

Entrambe le squadre cercavano disperatamente una vittoria per smuovere la classifica. Alla fine, Multimedica Basket Erice ha avuto la meglio, ottenendo il primo successo stagionale davanti ai propri tifosi. Una prestazione solida che accorcia il divario con il Green Basket, anch’esso fermo a soli due punti. A.S.D. Pallacanestro Barcellona 84 – ASD Zannella Basket 82

Vittoria sofferta ma fondamentale per Barcellona, che si posiziona al quarto posto in classifica con 8 punti. Lo Zannella Basket rimane invece in quinta posizione con 6 punti, ma può recriminare per un’occasione mancata che avrebbe potuto rilanciarlo verso i vertici. A.S.D. Panormus C.F.G. 77 – Pol. Dil. Virtus Trapani 88

Trapani continua la sua marcia verso l’alto, consolidando il secondo posto e dimostrando grande solidità. Panormus, nonostante una buona prestazione offensiva, incassa una sconfitta che la lascia nelle retrovie della classifica.

La Sfida Ribera Knights Basketball vs Patti Basket

Questa sera alle 19:00 al PalaEmpedocle R. Moncada di Porto Empedocle andrà in scena l’attesissima sfida tra Ribera Knights Basketball e Patti Basket. Entrambe le squadre occupano il centro della classifica con 8 e 6 punti rispettivamente, ma con obiettivi diversi.

Ribera Knights Basketball (3ª posizione, 8 punti)

I Knights cercano di approfittare del fattore campo per raggiungere la Virtus Trapani al secondo posto. Con una difesa solida e un attacco ben rodato (529 punti segnati finora), Ribera è favorita, ma dovrà evitare cali di concentrazione.

Per Patti, ogni partita è una finale. Con un attacco che fatica a trovare continuità (461 punti segnati), sarà cruciale un gioco di squadra impeccabile per sperare di strappare due punti preziosi in trasferta.

La Situazione di Classifica

La classifica, aggiornata alla giornata odierna, evidenzia un equilibrio nelle zone centrali e una serrata lotta per evitare le ultime posizioni:

Classifica provvisoria in attesa di Ribera contro Patti.

1 BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 14

2 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 14

3 Ribera Knights Basketball 8 *

4 A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON 10

5 ASD Zannella Basket 6

6 A.S.D. PANORMUS C.F.G. 6

7 PATTI BASKET 6 *

8 Multimedica Basket Erice 4

9 GREEN BASKET 99 2

* Una partita in meno

Con Ribera che punta alle prime due posizioni e Patti che tenta di rilanciarsi, la sfida si preannuncia spettacolare. Gli appassionati di basket regionale non dovranno perdersi l’appuntamento di questa sera.