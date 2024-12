Volley Serie D Femminile: analisi delle partite disputate ieri. La Kepha di Cefalù questa sera in casa

Volley Serie D Femminile – Girone A: Analisi delle partite disputate e quelle in programma

Il campionato di Serie D Femminile – Girone A continua ad offrire emozioni e risultati determinanti per la classifica. Ecco un’analisi dettagliata delle gare disputate nei giorni scorsi e uno sguardo alle sfide programmate per oggi.

Partite disputate

G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. – Palermo Mondello Volley (1-3)

Il Palermo Mondello Volley si conferma una delle formazioni più solide del campionato, vincendo in trasferta contro il G.S. Pallavolo 2000 con un convincente 3-1. Nonostante la buona resistenza della squadra di casa nel secondo set (26-24), Palermo Mondello ha dominato il primo (20-25) e il quarto (20-25), mostrando una maggiore continuità. Il G.S. Pallavolo 2000 resta nelle retrovie della classifica e dovrà reagire nelle prossime gare per evitare di essere risucchiato ulteriormente.

A.C.D.S. Capacense – US. Volley Bagheria (3-2)

In una sfida equilibrata, l’A.C.D.S. Capacense ha avuto la meglio sull’US Volley Bagheria al tie-break, dimostrando grande determinazione. Bagheria, dopo aver vinto il primo set (21-25), ha perso incisività, concedendo due set consecutivi (25-19, 25-13) prima di reagire nel quarto (18-25). Tuttavia, il tie-break (15-10) ha premiato Capacense, che consolida la sua posizione a metà classifica. Per Bagheria, il punto conquistato potrebbe rivelarsi prezioso nella corsa salvezza.

APD Cegap – Com.Fer. Palermo (3-0)

L’APD Cegap ha dominato la partita contro il Com.Fer. Palermo, imponendosi con un netto 3-0 (25-14, 25-22, 25-13). La squadra di casa ha confermato il suo buon momento di forma e continua a insidiare le posizioni di vertice. Per Com.Fer. Palermo, invece, si apre una fase di riflessione: il divario con le squadre di alta classifica è apparso evidente, e servirà un cambio di marcia per risalire.

Partite in programma oggi

Jingle Kepha 2.0 – G.S. Pallavolo 2000 A.S.D.

Il Jingle Kepha 2.0, attualmente una delle squadre meglio piazzate nella zona salvezza, affronta in casa il G.S. Pallavolo 2000. Questa partita potrebbe rappresentare un’occasione per Kepha di avvicinarsi ulteriormente alla zona quasi tranquilla, considerando il momento difficile della squadra ospite. Per il G.S. Pallavolo 2000, invece, sarà fondamentale cercare almeno di strappare un set per muovere la classifica.

Volley Land & Dolce Carollo – ASD Volley Sport Alcamo

Una sfida di metà classifica tra due squadre che cercano continuità. La Volley Land & Dolce Carollo ha il fattore campo a suo favore, ma Alcamo potrebbe sorprendere grazie al suo gioco difensivo solido. Una partita da seguire per il potenziale impatto sulla lotta ai playoff.

ASD Primula – Mediterranea Serramenti Aragona

La Primula ha l’opportunità di consolidare la sua posizione e puntare all zona playoff con una vittoria casalinga. Aragona però è la capolista ed è la favorita assoluta in questa gara. La sfida si preannuncia intensa, con le ospiti chiamate a confermare il primo posto in classifica.

US Volley Bagheria – Medtrade Volley Palermo

Un confronto tra due squadre in difficoltà, con Bagheria reduce da una sconfitta al tie-break e desiderosa di riscattarsi. Medtrade Palermo, attualmente nella parte bassa della classifica, deve cercare il colpo in trasferta per riaccendere le speranze di una stagione ancora in bilico.

Focus su Jingle Kepha 2.0

Il Jingle Kepha 2.0 punta alla salvezza in questo difficile campionato. La sfida di oggi contro il G.S. Pallavolo 2000 rappresenta un’occasione d’oro per portarsi ina una zona tranquilla della classifica. La gara sarà diretta da Danilo Ruggeri.

La Serie D Femminile si conferma un campionato aperto e combattuto. Le partite di oggi potrebbero modificare sensibilmente la classifica, soprattutto per squadre come Jingle Kepha 2.0 e APD Cegap, che puntano a migliorare la classifica. Restano invece in difficoltà formazioni come il G.S. Pallavolo 2000 e il Com.Fer. Palermo, che necessitano di un’inversione di tendenza per sperare in una seconda parte di stagione più competitiva.