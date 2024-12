Lavori di ripristino della pavimentazione in Via Barreca: approvato il Progetto esecutivo

Approvato il progetto esecutivo per il ripristino della pavimentazione stradale di Via Barreca, situata nella località Ferla. Il piano, che mira a garantire condizioni ottimali di funzionalità e sicurezza generale della strada, prevede un investimento complessivo di 110.000 euro.

Dettagli del Progetto

I lavori interesseranno esclusivamente immobili di proprietà del demanio comunale. Non sono previste occupazioni, asservimenti o espropriazioni di terreni appartenenti a privati, garantendo così un impatto minimo per i residenti e per i proprietari dei terreni limitrofi.

Un Intervento Strategico per i Cittadini

Via Barreca rappresenta una zona importante e densamente abitata della località Ferla. L’intervento mira a migliorare la viabilità e la sicurezza della pavimentazione stradale, rispondendo alle esigenze della comunità locale e facilitando il transito quotidiano dei cittadini.

Questo progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative del comune per migliorare le infrastrutture e garantire standard adeguati di sicurezza stradale per tutti gli utenti.