Cattedrale di Cefalù: approvata la nuova passerella per persone con disabilità

Un’opera inclusiva per abbattere le barriere architettoniche e celebrare il Giubileo 2025

Falù, 16 dicembre 2024 – La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha dato il via libera al progetto di una passerella accessibile per persone con disabilità, che permetterà un ingresso agevole alla Basilica Cattedrale di Cefalù. Si punta a completare l’opera entro Pasqua 2025, in coincidenza con le celebrazioni del Giubileo, che sarà inaugurato nei prossimi giorni anche nella Diocesi di Cefalù.

Il progetto, realizzato gratuitamente dagli architetti Mario Castrogiovanni e Francesco Cefalù come dono alla Chiesa Cattedrale, ha preso forma grazie al supporto dell’Ufficio Tecnico ed Edilizia di Culto e dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiali della Diocesi. L’autorizzazione della Soprintendenza è arrivata lo scorso novembre, dopo un’attenta valutazione e un intenso dialogo tra tutte le parti coinvolte.

La progettazione ha affrontato sfide complesse, come il superamento del dislivello tra la piazza e l’ingresso della Basilica, e l’integrazione della passerella nel contesto storico e artistico della Piazza Duomo. L’obiettivo è stato quello di creare una struttura funzionale, ma anche rispettosa del valore architettonico e culturale di un luogo dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Fondamentale è stato il sostegno del Comune di Cefalù, che ha concesso gratuitamente l’uso del suolo pubblico necessario per la realizzazione della passerella.

La nuova struttura rappresenta un passo importante verso l’inclusività, abbattendo barriere architettoniche che per troppo tempo hanno impedito l’accesso alla Cattedrale alle persone con disabilità. Questo intervento non è solo un’opera pratica, ma anche un simbolo di accoglienza e speranza, in linea con i valori del Giubileo.

Con il completamento della passerella, la Basilica Cattedrale di Cefalù diventerà non solo un luogo di culto, ma anche un esempio tangibile di inclusione e rispetto per tutti i fedeli e visitatori.