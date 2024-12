Basket Serie CR1: Barcellona Basket supera Zannella Cefalù in un finale al cardiopalma

Basket Serie CR: Barcellona Basket supera Zannella Cefalù in un finale al cardiopalma

Al Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto, sabato sera, si è giocata una partita di basket che ha regalato emozioni fino all’ultimo istante. La sfida tra Pallacanestro Barcellona e Zannella Basket Cefalù, valida per la nona giornata di andata del girone ovest di Divisione Regionale 1, ha visto i padroni di casa imporsi per 84-82 dopo un confronto combattutissimo.

Gli ospiti guidati da coach Tosolini sono partiti con il piede giusto, chiudendo il primo quarto avanti 17-20, grazie soprattutto alla solidità di Veron e Micciulla. I barcellonesi, tuttavia, hanno saputo rispondere con determinazione: al termine del secondo periodo, trascinati dalle giocate di Barbera e Gedspudas, hanno ribaltato il risultato portandosi in vantaggio 40-37.

La ripresa ha mantenuto lo stesso ritmo incalzante, con le due squadre che si sono sfidate punto a punto. Per Barcellona, oltre all’instancabile Barbera, si sono distinti Varotta e Gedspudas, mentre tra le fila della Zannella Veron e Micciulla hanno continuato a mettere punti pesanti sul tabellone. All’inizio dell’ultimo quarto, il punteggio era di 64-61 per i padroni di casa. Gli ospiti hanno cercato il colpo di coda, vincendo di misura l’ultimo parziale (20-21), ma non è bastato: Barcellona ha mantenuto il controllo negli ultimi possessi, chiudendo la gara sull’84-82.



Tabellino



Barcellona Basket – Zannella Basket Cefalù: 84- 82.

Parziali: 17-20; 23-17; 24-24; 20-21.

Barcellona Basket: Barbera 25, Siracusa 2, Varotta 19, Preci 4, Carnazza 10, Sarao, Molino, De Simone, Lanari, De Paoli 3, Gedspudas 21, Calivà.

Zannella Basket Cefalù: Di Paola 2, Gallo 9, Torcivia, Veron 39, Battaglia 3, Maggiore 1, Asciutto, Cimino, Tosolini, Lacagnina 8, Culotta, Micciulla 20. Coach Tosolini.

Analisi dei singoli

Nelle file del Barcellona Basket, il protagonista assoluto è stato Barbera, autore di ben 25 punti, che ha dominato sia in attacco che nei momenti decisivi. Fondamentale anche il contributo di Gedspudas (21 punti), incisivo nei momenti cruciali, e di Varotta, che con 19 punti ha dato continuità offensiva alla squadra. Più contenuta, ma preziosa, la prestazione di Carnazza (10 punti), mentre Preci (4 punti) e De Paoli (3 punti) hanno portato il loro contributo nei momenti opportuni.

Per la Zannella Basket, impossibile non sottolineare l’eccezionale performance di Veron, autore di 39 punti, vera spina nel fianco per la difesa di casa. Ottimo anche il supporto di Micciulla, che con 20 punti ha dato solidità all’attacco. Tra gli altri, si distinguono Gallo (9 punti) e Lacagnina (8 punti), mentre il resto del roster ha avuto meno impatto in termini di punti segnati.

Prossimo appuntamento

Per la Zannella, l’occasione di riscatto arriverà il 21 dicembre, quando affronterà in trasferta il Patti Basket nella prima giornata di ritorno. Una gara che sarà cruciale per riprendere il cammino in campionato dopo questa sconfitta di misura.

_