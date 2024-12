A Palermo il convegno dei Lions sulla crisi idrica in Sicilia: un appello all’azione (foto)

A Palermo il convegno dei Lions sulla crisi idrica in Sicilia: un appello all’azione

Sabato 14 dicembre, Palermo è stata teatro di un importante convegno dedicato a uno dei problemi più pressanti del nostro tempo: la gestione dell’acqua, risorsa essenziale e sempre più scarsa in Sicilia. L’evento, promosso dal Lions Club International e intitolato “Acqua Risorsa Essenziale”, si è svolto nella suggestiva cornice di Villa Zito, in via Libertà.

L’iniziativa, organizzata da Giuseppe Martorana per la Prima Circoscrizione Lions e patrocinata dal Governatore del Distretto 108YB Sicilia, Mario Palmisciano, ha visto la partecipazione di illustri figure istituzionali, tra cui il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Un programma ricco di interventi

Il convegno si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco Lagalla, affiancato da altre personalità di spicco come il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo, Vincenzo Di Dio, e il delegato distrettuale all’area ambiente, Andrea Donsì.

Tra i relatori principali, l’ingegnere Salvatore Cocina, dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile, ha fornito una panoramica sulla grave emergenza idrica che affligge la Sicilia. I docenti universitari intervenuti hanno approfondito temi come il risparmio idrico in agricoltura, la normativa sulle acque e le criticità legate alla gestione delle risorse idriche regionali.

Le tematiche affrontate

Durante i lavori, sono stati esaminati i principali nodi della crisi idrica in Sicilia, dalle cause strutturali alle soluzioni possibili per mitigare l’impatto della scarsità d’acqua. Un’attenzione particolare è stata dedicata all’ottimizzazione dell’uso dell’acqua in agricoltura, settore chiave per l’economia siciliana, e alle strategie per il riutilizzo delle risorse idriche.

Le analisi giuridiche, affidate al professor Gaetano Armao dell’Università degli Studi di Palermo, hanno fatto luce sull’evoluzione normativa in materia di gestione idrica e sugli interventi emergenziali attualmente in vigore.

Il ruolo dei Lions per sensibilizzare la comunità

Un punto focale del convegno è stato il ruolo dei club service, come i Lions, nella sensibilizzazione e nell’educazione alla tutela ambientale. Attraverso iniziative come questa, i Lions mirano a promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche, coinvolgendo istituzioni, esperti e cittadini in un dibattito costruttivo.

Un messaggio di responsabilità collettiva

A conclusione dell’evento, il Governatore Palmisciano ha sottolineato come “la salvaguardia dell’acqua sia una responsabilità collettiva, che richiede impegno da parte di tutti, dalle istituzioni ai singoli cittadini”. Il convegno si è così affermato come un momento di riflessione e confronto su una sfida cruciale per il futuro della Sicilia.

I lavori si sono conclusi con un appello all’azione concreta per garantire un utilizzo sostenibile e consapevole delle risorse idriche, per il bene delle generazioni future.