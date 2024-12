Cefalù: Via Libera al Progetto per l’eliminazione delle barriere architettoniche sull’arenile “Largo Eroi del Mare” del vecchio molo

La Giunta Municipale di Cefalù ha approvato il progetto esecutivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche sull’arenile “Largo Eroi del Mare” del vecchio molo di Cefalù

L’iniziativa, che punta a garantire un accesso inclusivo a uno dei luoghi simbolo della balneazione locale, rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dell’accessibilità per cittadini e visitatori.

Un progetto simbolo di inclusione

L’intervento, redatto dall’ingegnere Francesco Sauro, prevede la costruzione di una rampa accessibile che consentirà di superare le attuali barriere architettoniche, migliorando l’accesso alla spiaggia e favorendo la fruizione del litorale a tutte le persone, inclusi anziani e disabili.

Dettagli tecnici dell’opera

Il progetto prevede la realizzazione di una rampa di modeste dimensioni con la quale sarà possibile accedere all’arenile di largo Eroi del mare eliminando le attuali barriere architettoniche.

Nel dettaglio la rampa sarà costituita da una platea di fondazione in CLS dello spessore di cm 30 che servirà per creare una idonea base di appoggio della struttura soprastante. La rampa sarà realizzata in CLS ciclopico e poggiata su un basamento in CLS dello spessore di cm 15 avente dimensioni in pianta pari a ml 14,68 x ml 1,70, in modo da permettere lo sbarco dei fruitori in sicurezza prima di raggiungere la spiaggia. Le finiture ed i materiali, al fine di non alterare lo stato dei luoghi e preservandone il contesto paesaggistico, saranno le medesime di quelle già utilizzate nelle vicine gradonate poste nella parte a monte della spiaggia ed in particolare l’intera pedana della rampa ed il basamento sottostante saranno rivestiti in marmo grigio di Custonaci a fil di sega dello spessore di cm 2 e spigoli a 45°; il timpano laterale della rampa sarà rivestito con intonaco naturale del colore chiaro. Una piccola ringhiera in ferro pieno da cm 3×1 sarà posta sul lato esterno della rampa al fine di garantirne la percorrenza in totale sicurezza ed autonomia.

Un impegno per la comunità

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia dell’amministrazione comunale volta alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio urbano e paesaggistico di Cefalù. “Abbattere le barriere architettoniche significa promuovere una città più accessibile e accogliente per tutti”.

L’approvazione è avvenuta dopo aver ottenuto i pareri tecnici necessari, tra cui l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo. Il progetto, giudicato conforme agli standard tecnici e normativi, sarà finanziato con fondi comunali derivanti dall’avanzo di amministrazione.

Cronoprogramma e prospettive future

I lavori, il cui inizio è previsto nei primi mesi del 2025, dureranno poche settimane, consentendo così la fruizione della nuova rampa già nella prossima stagione estiva. Il progetto mira a valorizzare ulteriormente un’area di grande importanza storica e turistica, rendendola un esempio di inclusività e cura per il territorio.

Con questo intervento, Cefalù ribadisce il suo impegno verso la modernizzazione e l’accessibilità, consolidando il suo ruolo di destinazione turistica di eccellenza in Sicilia.