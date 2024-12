Marsala 1912 vince di misura: 1-0 contro la Polisportiva Lascari Cefalù

Parmonval supera la Folgore: 2-1

La Parmonval conquista tre punti fondamentali battendo 2-1 la Folgore Calcio Castelvetrano. Una vittoria che rilancia i palermitani nella corsa alla metà alta della classifica, portandoli a quota 18 punti. Per la Folgore, invece, la sconfitta rappresenta un’occasione persa per risalire in graduatoria, lasciandola ferma a 15 punti, a un passo dalla zona playout.

Pareggio tra Castellammare e Oratorio S. Ciro E Giorgio: 1-1

Un punto per parte tra Castellammare Calcio 94 e Oratorio S. Ciro e Giorgio, in una gara equilibrata terminata 1-1. Il Castellammare, con 19 punti, rimane nel gruppetto di metà classifica, mentre l’Oratorio, a quota 13, resta invischiato nelle zone basse con il rischio retrocessione sempre più concreto.

Athletic Club Palermo travolgente: 4-2 sull’Accademia Trapani

L’Athletic Club Palermo non si ferma e mantiene il primato in classifica con una convincente vittoria per 4-2 sull’Accademia Trapani. Con 34 punti, i palermitani consolidano il loro vantaggio, confermandosi imbattuti. L’Accademia, invece, resta ferma a 17 punti, scivolando nella parte pericolosa della graduatoria.

Unitas Sciacca inarrestabile: 3-1 sul Casteldaccia

L’Unitas Sciacca continua la sua scalata con un netto 3-1 ai danni del Casteldaccia. Con questa vittoria, la squadra sale a 26 punti, agganciando il Don Carlo Lauri Misilmeri al terzo posto. Per il Casteldaccia, la situazione si complica ulteriormente, con la squadra bloccata a 16 punti e sempre più vicina alla zona retrocessione.

Città di Gela straripante: 5-0 contro il Partinicaudace

Il Città di Gela conferma il secondo posto in classifica con una prestazione straordinaria: un 5-0 che non lascia scampo al Partinicaudace. Con 30 punti, i gelesi si affermano come la principale inseguitrice dell’Athletic Club Palermo. Per il Partinicaudace, fermo a 16 punti, la batosta complica ulteriormente la rincorsa alla salvezza.

Don Carlo Lauri Misilmeri, vittoria solida: 2-0 sul Città di San Vito Lo Capo

Il Don Carlo Lauri Misilmeri si impone con un 2-0 sul Città di San Vito Lo Capo, consolidando la sua posizione nelle zone alte della classifica con 26 punti. La squadra di San Vito resta ferma a 15 punti, lontana dalla salvezza diretta e in piena lotta per evitare i playout.

Marsala 1912 vince di misura: 1-0 contro Lascari-Cefalù

Il Marsala 1912 continua a risalire in classifica grazie a una vittoria di misura per 1-0 sul fanalino di coda Lascari-Cefalù. Con 22 punti, i marsalesi si stabilizzano al quinto posto, mentre il Lascari, con soli 5 punti, è chiamato all’impresa per uscire da questa situazione. I nuovi arrivi e il nuovo tecnico sono un forte segnale.

San Giorgio Piana e Supergiovane Castelbuono, 0-0 senza emozioni

Una partita senza reti tra San Giorgio Piana e Supergiovane Castelbuono. Il San Giorgio, con 21 punti, si mantiene a metà classifica, ma perde terreno rispetto alle prime. Il Castelbuono, invece, resta in zona retrocessione con 13 punti e continua a faticare nella lotta per la salvezza.

Ecco la classifica riscritta con solo i punti fatti, i gol segnati e i gol subiti:

Lascari – Cefalù: 5 punti, 8 GF, 33 GS

Athletic Club Palermo: 34 punti, 34 GF, 9 GS

Città Di Gela: 30 punti, 28 GF, 7 GS

Don Carlo Lauri Misilmeri: 26 punti, 26 GF, 14 GS

Unitas Sciacca Calcio: 26 punti, 19 GF, 13 GS

Marsala 1912: 22 punti, 12 GF, 11 GS

San Giorgio Piana: 21 punti, 11 GF, 10 GS

Castellammare Calcio 94: 19 punti, 16 GF, 12 GS

Parmonval: 18 punti, 14 GF, 16 GS

Accademia Trapani: 17 punti, 19 GF, 21 GS

Partinicaudace: 16 punti, 17 GF, 28 GS

Casteldaccia: 16 punti, 15 GF, 29 GS

Città Di San Vito Lo Capo: 15 punti, 16 GF, 13 GS

Folgore Calcio Castelvetrano: 15 punti, 24 GF, 23 GS

Supergiovane Castelbuono: 13 punti, 13 GF, 23 GS

Oratorio S. Ciro E Giorgio: 13 punti, 10 GF, 20 GS