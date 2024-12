La Jingle Kepha Volley di Cefalù conquista una vittoria importante in chiave salvezza, battendo la G. S. Pallavolo 2000 A.S.D. per 3-1 (25-23, 25-21, 22-25, 25-22). Questi tutti i risultati



Jingle Kepha 2.0 vs. G. S. Pallavolo 2000 A.S.D.: 3-1 (25-23, 25-21, 22-25, 25-22)

La vittoria più significativa della giornata è quella della Jingle Kepha 2.0, che batte G.S. Pallavolo 2000 con un convincente 3-1. Questo successo consente alla squadra di Cefalù di salire a 7 punti, uscendo finalmente dalla zona retrocessione. Decisiva la prestazione corale, con una difesa attenta nei momenti cruciali e un attacco incisivo nei finali di set. Per G.S. Pallavolo 2000, invece, la situazione resta critica. Si è giocato nel Palazzetto di Via Aldo Moro (Foto Kepha Volley).

Jingle Kepha 2.0: 1 Cirincione (L1), 2 Cinà, 3 Palumbo, 5 Collerà, 9 Di Cristina, 10 Gallo, 11 Failla, 14 Bianca, 15 Guercio (L2), 18 Costagliola, 27 Gerone, 99 Ranzino. All: Sabatino

Pallavolo 2000 ASD: 16 Muratore, 21 Catalano, 4 Di Maggio, 7 Magnate, 9 Macaluso, 13 Buzzi, 22 Musso, 28 Garofalo, 32 Sucameli, 46 Caldara, 90 Gambino. All. G. Renda.

G. S. Pallavolo 2000 A.S.D. vs. Palermo Mondello Volley: 1-3 (20-25, 26-24, 15-25, 20-25)

Il Palermo Mondello Volley si conferma una delle squadre più solide del campionato, portando a casa la sesta vittoria consecutiva e rafforzando il terzo posto in classifica. La G.S. Pallavolo 2000, invece, resta ferma all’ultimo posto con un bilancio pesante di zero punti in otto gare. I padroni di casa hanno mostrato segnali di reazione, vincendo il secondo set, ma l’esperienza e la qualità di Palermo Mondello hanno prevalso.

A.C.D.S. Capacense vs. U.S. Volley Bagheria: 3-2 (21-25, 25-19, 25-13, 18-25, 15-10)

Partita combattutissima tra Capacense e Bagheria, risolta al tie-break. Capacense, con questa vittoria, raggiunge 11 punti e consolida una posizione di metà classifica, mentre Bagheria, nonostante la sconfitta, mantiene un buon quarto posto. Bagheria ha alternato momenti di grande pallavolo a passaggi a vuoto, che Capacense ha saputo sfruttare per ribaltare il risultato.

APD CEGAP vs. Com.Fer. Palermo: 3-0 (25-14, 25-22, 25-13)

Vittoria netta di APD CEGAP, che domina contro Com.Fer. Palermo e si porta a 12 punti, consolidando la sesta posizione. Com.Fer. Palermo, invece, resta penultima in classifica con soli 3 punti. La differenza di qualità e organizzazione è stata evidente, soprattutto nei primi e nel terzo set, dove CEGAP ha imposto il proprio ritmo.

Volley Land & Dolce Carollo vs. ASD Volley Sport Alcamo: 3-0 (25-18, 25-16, 25-20)

Volley Land & Dolce Carollo vince con autorità contro Alcamo e si rilancia con tre punti fondamentali. Con 9 punti, la squadra si porta in ottava posizione, staccandosi dalla zona retrocessione. Alcamo, al contrario, rimane in difficoltà con soli 5 punti in sette partite e dovrà invertire la rotta nelle prossime gare per evitare il baratro.

ASD Primula vs. Mediterranea Serramenti Aragona: 0-3 (15-25, 18-25, 15-25)

La Mediterranea Serramenti Aragona continua la sua marcia trionfale, centrando l’ottava vittoria consecutiva e consolidando il primato in classifica con 24 punti. Primula, quinta in classifica, non è riuscita a reggere il confronto contro la capolista, che ha mostrato tutta la sua superiorità tecnica e tattica, dominando in ogni fondamentale.

U.S. Volley Bagheria vs. Medtrade Volley Palermo: 3-0 (25-21, 25-14, 25-9)

Bagheria si riprende subito dalla sconfitta al tie-break contro Capacense con una vittoria netta contro Medtrade Volley Palermo. Con questo successo, si porta a 17 punti e resta in corsa per le prime posizioni. Medtrade, invece, resta in zona retrocessione con solo 4 punti e dovrà fare molto di più per evitare di chiudere il campionato nelle ultime posizioni.

Classifica semplificata (Punti e Partite Giocate)

G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D.: 0 punti, 8 PG

MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA: 23 punti, 8 PG

POMARALVA: 19 punti, 7 PG

PALERMO MONDELLO VOLLEY: 17 punti, 6 PG

US. VOLLEY BAGHERIA: 17 punti, 8 PG

ASD PRIMULA: 14 punti, 8 PG

APD CEGAP: 12 punti, 7 PG

A.C.D.S. CAPACENSE: 11 punti, 6 PG

VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO: 9 punti, 7 PG

JINGLE KEPHA 2.0: 7 punti, 7 PG

ASD VOLLEY SPORT ALCAMO: 5 punti, 7 PG

MEDTRADE VOLLEY PALERMO: 4 punti, 8 PG

COM.FER. PALERMO: 3 punti, 7 PG

La giornata ha visto conferme importanti, come quella della capolista Aragona, e segnali di riscatto da squadre come Jingle Kepha 2.0 e Volley Land & Dolce Carollo. Il campionato resta avvincente, con la lotta per la salvezza e per il podio più aperta che mai. La vittoria della Kepha Volley merita una menzione speciale: con un grande sforzo di squadra, la formazione di Cefalù ha lasciato le ultime posizioni, rilanciando le proprie ambizioni di permanenza in Serie D.