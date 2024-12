Cefalù celebra Re Ruggero II: Corteo Storico e Magia Medievale per il Natale 2024

Domenica 22 dicembre 2024 a Cefalù, il suggestivo centro storico di Cefalù tornerà indietro nel tempo per celebrare uno dei suoi personaggi storici più illustri: Re Ruggero II d’Altavilla, fondatore del Regno di Sicilia. La manifestazione, denominata “Alla Corte del Re”, sarà uno degli eventi più attesi del programma natalizio organizzato dal Comune di Cefalù per il Magico Natale a Cefalù.

Un compleanno medievale per Re Ruggero II

La data scelta non è casuale: il 22 dicembre del 1095, Ruggero II nacque a Mileto, figlio di Ruggero I d’Altavilla e di Adelasia del Vasto. La celebrazione di questa figura cardine della storia siciliana avrà luogo attraverso un corteo storico che riporterà in vita l’atmosfera medievale tra le vie del centro della cittadina normanna.

Corteo storico: protagonisti e percorso

La manifestazione inizierà alle ore 18:00, con partenza dalla Villa Comunale. I protagonisti del corteo, in costumi storici accurati, saranno guidati dalle figure simboliche di Re Ruggero II e della sua consorte Elvira di Castiglia. Il percorso si snoderà lungo le vie del centro storico fino a raggiungere Piazza Duomo, ai piedi della Basilica Cattedrale di Cefalù, uno dei monumenti più celebri voluti proprio dal sovrano nel 1131.

L’evento vedrà la partecipazione di gruppi storici provenienti da tutta la Sicilia:

I Musici e Sbandieratori del Magistrato dei Quartieri di Piazza Armerina;

di Piazza Armerina; I figuranti in costume dell’ Associazione La Rupe – Officina Medievale di Enna;

di Enna; Il Gruppo Medievale Regius di Monreale.

Con musiche, danze, sbandieratori e figuranti, il corteo storico offrirà ai visitatori uno spettacolo unico, in grado di unire la magia del Natale all’eleganza e alla maestosità delle celebrazioni medievali.

La magia del Natale a Cefalù

L’iniziativa “Alla Corte del Re” si inserisce nel più ampio calendario natalizio “Magico Natale a Cefalù”, un appuntamento che ogni anno attira residenti e turisti, trasformando la città in un luogo di festa, cultura e tradizione. La rievocazione storica, in particolare, celebra le radici normanne della città e rende omaggio a un sovrano che ha lasciato un’impronta indelebile non solo a Cefalù, ma nell’intera Sicilia.

Un viaggio nella storia

Tra luci natalizie, rulli di tamburo e sventolio di bandiere, l’evento rappresenterà un vero e proprio viaggio nel tempo, un’occasione unica per vivere il fascino della Cefalù normanna e per ricordare la grandezza di Re Ruggero II, un re che trasformò la Sicilia in un crocevia di culture e splendore.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre 2024 alle ore 18:00, un evento imperdibile per chi ama la storia, la tradizione e la magia del Natale.