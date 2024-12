Concerto di Natale a Cefalù: “Swing sotto l’albero” al Teatro comunale “Salvatore Cicero“.

Il magico Natale di Cefalù si anima a ritmo di swing con uno spettacolo imperdibile: “Swing sotto l’albero”, organizzato dal gruppo musicale “Noel Ensemble”. L’evento si terrà venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale Salvatore Cicero.

Il concerto promette di far vivere lo spirito natalizio con un’atmosfera elegante e coinvolgente, grazie a un repertorio ricco di sonorità swing. Leader e ideatore della serata è Enzo Terrasi, noto musicista cefaludese, conosciuto anche per aver fondato i Vanni 36, un gruppo musicale molto apprezzato nella città normanna.

Il gruppo “Noel Ensemble” è composto da un ensemble di artisti di grande talento:

Sandrine Rajmondi e Simona Brocato alle voci, (foto)

e alle voci, (foto) Leandro Parlavecchio al contrabbasso,

al contrabbasso, Claudio Brocato alla tromba,

alla tromba, Roberto Rajmondi alle percussioni,

alle percussioni, Enzo Terrasi al piano.

La serata, organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale “Città di Cefalù”, è a ingresso libero, un’occasione perfetta per condividere la gioia del Natale con musica di qualità e artisti straordinari.

L’appuntamento è fissato per venerdì 20 dicembre 2024: una data da segnare sul calendario per non perdere un evento che riscalderà i cuori degli spettatori a ritmo di swing.