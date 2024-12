Cefalù: Il Sindaco annuncia il completamento dell’area giochi al plesso Botta

Cefalù: Il Sindaco annuncia il completamento dell’area giochi e del campo sportivo al plesso Botta

Un nuovo passo avanti per la comunità scolastica e sportiva della cittadina siciliana. Il Sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, ha annunciato il completamento di importanti lavori presso il plesso scolastico Botta, situato in Via Giglio.

Dopo l’arrivo dei materiali necessari, l’area esterna della scuola è stata finalmente trasformata in uno spazio dedicato al gioco all’aperto, offrendo agli studenti un luogo sicuro e accogliente per le attività ricreative. “Investire sulle scuole significa costruire il futuro ed è ciò che, passo dopo passo, abbiamo cercato di realizzare”. E’ il commento di tanti che si congratulano con il Sindaco Tumminello e la sua Amministrazione, sottolineando l’importanza di questi interventi per la crescita educativa e sociale della comunità.

Oltre all’area giochi, un altro traguardo significativo è stato raggiunto per lo sport cefaludese. È stato infatti completato un nuovo campo all’aperto, dedicato al basket e alla pallavolo, che consentirà a studenti e cittadini di praticare attività sportive in un contesto moderno e ben attrezzato. Questo intervento rappresenta un valore aggiunto non solo per il mondo scolastico, ma anche per tutta la città, incentivando la pratica sportiva e la socializzazione.

Con questo progetto, l’amministrazione comunale ha dimostrato l’impegno costante nel miglioramento delle infrastrutture scolastiche e sportive, consolidando l’idea che investire sul presente dei giovani significhi assicurare un futuro più solido e promettente per tutta la comunità.