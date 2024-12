La Polisportiva Lascari Cefalù in trasferta a Sciacca per ritrovare la vittoria

Le prossime gare del campionato di Eccellenza Girone A promettono di essere decisive per l’andamento della classifica. Analizziamo gli incontri del fine settimana.

Sabato 21 dicembre, ore 14:30

Partinicaudace – Athletic Club Palermo

La capolista Athletic Club Palermo, ancora imbattuta con 34 punti, affronta un Partinicaudace in difficoltà ma desideroso di riscatto. Per il Partinicaudace, che naviga nella zona medio-bassa con 16 punti, sarà una sfida proibitiva contro una squadra che sta dominando il campionato.

Domenica 22 dicembre, ore 14:30

Accademia Trapani – San Giorgio Piana

L’Accademia Trapani, nona in classifica con 17 punti, cercherà di invertire la rotta dopo alcune prestazioni deludenti. Di fronte avrà il San Giorgio Piana, sesto con 21 punti e imbattuto da qualche giornata, che punta a consolidare la sua posizione in zona playoff.

Città di San Vito Lo Capo – Castellammare Calcio 94

Scontro interessante tra il Città di San Vito Lo Capo, che cerca di risalire la classifica dalla dodicesima posizione con 15 punti, e il Castellammare Calcio 94, settimo con 19 punti, che vuole restare nella scia delle prime posizioni.

Folgore Calcio Castelvetrano – Don Carlo Lauri Misilmeri

La Folgore Castelvetrano, ferma a 15 punti e in piena lotta per allontanarsi dalle zone basse, ospita il Don Carlo Lauri Misilmeri, terzo con 26 punti e in piena corsa per i vertici della classifica.

Marsala 1912 – Città di Gela

Il Marsala, reduce da una stagione altalenante e attualmente quinto con 22 punti, sfida il Città di Gela, secondo con 30 punti. Per entrambe le squadre sarà una partita fondamentale per consolidare le loro ambizioni.

Unitas Sciacca Calcio – Lascari-Cefalù

L’Unitas Sciacca, quarto con 26 punti, affronta il fanalino di coda Lascari-Cefalù, ultimo con appena 5 punti. Un match che sulla carta sembra già deciso, ma attenzione alle sorprese. La Polisportiva Lascari Cefalù si presenta con importanti novità (era troppo presto la scorsa giornata per una valutazione). Scrivono sulla loro pagina dopo al sconfitta di misura nella scorsa partita, “Sebbene il nuovo corso di Mister Boncore non sia iniziato sotto i migliori auspici si resta fiduciosi, in considerazione dell’impegno e del gioco visto in campo, soprattutto nella seconda metà della gara”.

Domenica 22 dicembre, ore 15:00

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Casteldaccia

Entrambe le squadre sono a pari punti (13) e hanno bisogno di fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione. Un match che potrebbe segnare il destino di entrambe nella seconda metà del campionato.

Supergiovane Castelbuono – Parmonval

Chiude la giornata lo scontro tra Supergiovane Castelbuono, terzultima con 13 punti, e Parmonval, ottava con 18. La Parmonval punta a rimanere a contatto con le posizioni di metà classifica, mentre i padroni di casa cercano punti fondamentali per risalire.

Con una classifica molto equilibrata nella parte centrale, queste partite saranno determinanti per definire la griglia delle pretendenti ai playoff e la lotta per la salvezza.

