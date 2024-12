La Diocesi Cefalù si prepara al grande giorno: il 29 dicembre inizierà il Giubileo diocesano

Il prossimo 29 dicembre sarà una giornata di gioia e celebrazione per la Chiesa Universale e, in particolare, per la comunità cefaludese, con l’avvio del Giubileo diocesano. L’appuntamento è fissato per le ore 16:30 presso la Fondazione Regina Elena, dove fedeli e autorità si raduneranno per avviarsi processionalmente verso la Basilica Cattedrale. Qui si terrà una solenne Celebrazione Eucaristica durante la quale don Patrick Benjamin Foteu Ndie sarà ordinato presbitero.

L’intera comunità si sta preparando con entusiasmo per questo evento di grande rilevanza spirituale e sociale. Nei giorni scorsi, e precisamente lunedì 16 dicembre, presso la Curia diocesana di Cefalù, si è svolto un tavolo tecnico per definire i dettagli organizzativi della messa inaugurale del Giubileo.

Alla riunione. presieduta dal Vicario Generale, Mons. Giuseppe Licciardi, hanno preso parte i rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui i vertici locali dei Carabinieri e della Polizia di Stato, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, ai Vigili Urbani, alla Protezione Civile e ai volontari dell’Associazione Carabinieri. Questo coordinamento ha l’obiettivo di garantire la sicurezza e il buon svolgimento dell’evento, che richiamerà numerosi fedeli da tutto il territorio.

La giornata del 29 dicembre si preannuncia come un momento di intensa spiritualità e partecipazione collettiva, aprendo un anno di grazia e celebrazioni per tutta la comunità diocesana.