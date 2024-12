Il Programma del Magico Natale a Cefalù di questo fine settimana, da Oggi fino a Domenica prossima.

19 dicembre: ore 16:00, Opera dei Pupi “Il duello di Orlando e Rinaldo per amore di Angelica”, a cura dell’Ass. L’isola dei Pupi, Teatro comunale Cicero;



19 Dicembre, ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti, Sant’Ambrogio;

19 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Città di Cefalù;

19 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Santa Cecilia;

19 dicembre: ore 21:00, Concerto di Natale, con The Bass Quartet, Teatro comunale Cicero;



20 dicembre: ore 18:30, Concerto “Swing sotto l’albero” con il gruppo “Noel Ensemble”, Teatro comunale Cicero;

20 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Città di Cefalù;

20 dicembre, ore 21:00,

Tombolata di Natale, presso ex Scuola Elementare, Sant’Ambrogio;



21 dicembre: ore 18:30, Concerto di Natale a cura dell’Ass. Santa Cecilia, Teatro comunale Cicero;

21 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno;



22 dicembre: ore 17:00, Spettacolo per bambini “La sfida – un duello fra musica e magia” di e con Emilio Ajovalasit e Salvo Compagno, a cura dell’Ass. “Amici della Musica” Palermo, Teatro comunale Cicero;

22 dicembre: ore 18:00, “Alla Corte del Re”, Corteo storico, Musici e Sbandieratori del Magistrato dei Quartieri di Piazza Armerina, Ass. La Rupe – Officina Medievale Enna e Gruppo medievale Regius di Monreale (anniversario nascita Re Ruggero II), centro storico, partenza Largo Di Giorgio;

22 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno, Sant’Ambrogio;

22 dicembre: ore 21:00, Concerto per violino e pianoforte, con il duo Piero Genova Gaia e José Songel, Teatro comunale Cicero;