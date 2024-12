Cefalù: la magia della danza del ventre con la maestra Carla Salamò. Un corso alla Agari Coreuo

Cefalù: la magia della danza del ventre con la Maestra Carla Salamò

La grazia e il fascino dell’Oriente arrivano a Cefalù con un corso dedicato alla danza del ventre, un’arte antica e ricca di significati, capace di unire tecnica, espressione e bellezza. A guidare questa straordinaria esperienza sarà la talentuosa Maestra Carla Salamò, un punto di riferimento nel panorama della danza orientale.

Il corso si terrà presso la prestigiosa scuola Agari Coreuo, diretta dai Maestri Pina e Cosimo Palumbo, noti per la loro passione e il loro impegno nel diffondere l’arte della danza in tutte le sue forme.

Agari Coreuo, via Pietragrossa, cortile L3/7, Cefalù, Italy, Tel. 327 560 8797



Carla Salamò insegnante diplomata presso ASC Roma in danza del ventre.

Da quest’anno insegnante di danza del ventre presso Agari Coreu’o a Cefalù, le lezioni si svolgono il venerdì dalle 16:00 alle 18:00. È una danza rivolta a tutte le età dai bambini agli adulti.



La danza del ventre: un viaggio nell’eleganza e nella femminilità

La danza del ventre è molto più di una semplice disciplina: è una forma di espressione che intreccia movimenti sinuosi, ritmi travolgenti e una profonda connessione con il proprio corpo. Questa danza, le cui origini si perdono tra le sabbie del Medio Oriente, è da sempre celebrata per la sua capacità di esaltare la femminilità e la forza interiore delle donne.

Attraverso movimenti fluidi e ondulati, isolazioni precise e un uso armonioso delle braccia e del bacino, la danza del ventre racconta storie e tradizioni, regalando a chi la pratica benessere fisico e una maggiore consapevolezza corporea.

La guida della Maestra Carla Salamò

Carla Salamò, che è anche docente di Danza classica e moderna, porta con sé un bagaglio di esperienza e passione che rendono il suo insegnamento unico e coinvolgente. La sua capacità di trasmettere i segreti di questa danza con dedizione e professionalità ha conquistato il cuore di molte allieve. Con un approccio inclusivo e personalizzato, la Maestra Salamò guida le partecipanti in un percorso che valorizza il potenziale di ciascuna, creando un ambiente accogliente e stimolante.

Un’occasione imperdibile

Il corso rappresenta un’occasione perfetta per chi desidera avvicinarsi a questa affascinante disciplina o approfondirne la conoscenza in un contesto professionale e caloroso. La scuola Agari Coreuo, con i suoi spazi dedicati all’arte e alla danza, è il luogo ideale per immergersi in questa esperienza.

Non resta che lasciarsi conquistare dal richiamo dell’Oriente e dai movimenti ipnotici della danza del ventre. Con la guida della Maestra Carla Salamò, Cefalù si prepara a diventare il centro di una magia che coinvolgerà corpo, mente e spirito.