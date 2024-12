Strepitoso successo al Teatro Comunale di Cefalù per il saggio di danza dell’Agari Coreuo

Una serata di emozioni e applausi ha caratterizzato il saggio di danza dell’Agari Coreuo, andato in scena al teatro comunale “Salvatore Cicero”. Sotto la direzione attenta e appassionata dei Maestri Pina e Cosimo Palumbo, ballerini di ogni età hanno incantato il pubblico con esibizioni che hanno spaziato tra le diverse discipline: danza classica, moderna, orientale e sportiva.

La magia della danza classica ha brillato in modo particolare grazie alla grazia dei più piccoli ballerini, che hanno conquistato il cuore degli spettatori con la loro dolcezza e precisione. Le sensuali danze caraibiche e orientali hanno aggiunto un tocco esotico alla serata, mentre le esibizioni di ballo liscio hanno affascinato per eleganza e raffinatezza.

Un pubblico entusiasta ha seguito con attenzione ogni momento dello spettacolo, sottolineando con calorosi applausi il talento e la dedizione dei partecipanti. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo vigile dei maestri Palumbo, e dei Maestri delle varie specialità, che hanno guidato con competenza e passione i ballerini durante il loro percorso artistico.

Per chi desidera unirsi a questa grande famiglia e vivere la bellezza della danza, l’Agari Coreuo è pronta ad accogliere nuovi allievi. La scuola si trova in via Pietragrossa, cortile L3/7, Cefalù. Per informazioni, è possibile contattare il numero 327 560 8797.

Un invito imperdibile per chiunque voglia lasciarsi affascinare dall’arte della danza.