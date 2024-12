Addio al Sindaco di Montemaggiore Belsito, Antonio Mesi. Il Cordoglio dell’amministrazione comunale di Cefalù

Una perdita che scuote il paese

Questa mattina, nell’ospedale Giglio di Cefalù, Montemaggiore Belsito ha perso il suo sindaco, Antonio Mesi, a causa di un male incurabile. Mesi, 57 anni, è stato l’unico primo cittadino nella storia del paese a ricoprire la carica per due mandati consecutivi, un risultato che testimonia la fiducia che la comunità gli aveva riposto.

Un uomo, un amministratore, un punto di riferimento

Antonio Mesi era più di un sindaco: era un simbolo di speranza e impegno per i suoi concittadini. Chiunque l’abbia conosciuto conserva un ricordo indelebile dell’uomo che, con competenza e passione, ha guidato Montemaggiore Belsito verso traguardi prestigiosi. Sempre attento ai bisogni di tutti, con uno sguardo paterno verso le persone più fragili, Mesi ha dedicato la sua vita alla sua comunità, unendo capacità amministrative e profonda umanità.

Il cordoglio di una comunità unita

Mesi lascia la moglie Ina e i figli Giuseppe e Lucia, attorno ai quali si stringe l’intero paese in questo momento di profondo dolore. In un messaggio che racchiude il sentimento condiviso da tutti, la comunità ha espresso il proprio cordoglio: “La perdita di Antonio Mesi ci rende sgomenti e increduli. Il nostro pensiero e il nostro abbraccio vanno a Ina, Lucia, Giuseppe e a tutti i familiari”.

Un’eredità che resterà nel cuore di tutti

La figura di Antonio Mesi continuerà a vivere nel cuore di Montemaggiore Belsito, nei ricordi dei cittadini che lo hanno visto agire sempre con dedizione e amore per il suo paese. La sua eredità di integrità e vicinanza alla comunità sarà un faro per le generazioni future.

Così scrivono nella Pagina del Comune



“Un sentimento di profondo dolore e tristezza scuote oggi tutta la nostra comunità. La perdita di Antonio Mesi, il nostro sindaco, ci rende sgomenti e increduli. Chiunque di noi conserva un ricordo prezioso dell’uomo e dell’amministratore che ha speso la sua intera esistenza per dare speranza al suo paese. Ha saputo guidare con competenza, intelligenza e passione la sua amministrazione portandola a raggiungere risultati unici e prestigiosi. Ha donato tutto di sé alla famiglia, agli amici, ai suoi cittadini con uno sguardo paterno rivolto soprattutto alle persone più fragili e indifese. Per questo non possiamo che essergliene grati.

Il nostro pensiero e il nostro abbraccio, insieme a quello di tutta la comunità va ad Ina, l’adorata moglie, a Lucia e Giuseppe, gli amati figli e a tutti i familiari”.



IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI CEFALU’

l Sindaco, Prof. Daniele Tumminello, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale di Cefalù esprimono il loro più profondo e triste cordoglio per la scomparsa del Sindaco di Montemaggiore Belsito, Antonio Mesi. La sua morte prematura, al termine di una battaglia con la malattia nella quale non ha mai mancato di coraggio e dignità, continuando a lavorare per il servizio all’ Istituzione comunale, genera grande dolore per la nobile persona che ci lascia: primo cittadino integerrimo, competente e disponibile con tutti, punto di riferimento per la sua comunità, ne ricordiamo soprattutto la statura morale, il tratto affabile e determinato, le relazioni sempre empatiche e costruttive con gli altri Sindaci e Amministratori. Le nostre più sentite condoglianze alla moglie, ai figli e ai familiari tutti, alla cittadinanza tutta di Montemaggiore Belsito, associandoci al commosso ricordo e al doveroso raccoglimento per il tragico lutto che colpisce l’intero nostro Territorio.