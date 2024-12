Nella prima giornata del girone di ritorno della Divisione Regionale 1 in trasferta le squadre di Cefalù

La prima giornata del girone di ritorno della Divisione Regionale 1 di Serie D si preannuncia avvincente, con le squadre pronte a darsi battaglia per confermare o ribaltare le gerarchie in classifica.

Il big match della giornata sarà sicuramente tra la capolista Basket Cefalù 1972 e l’A.S.D. Pallacanestro Barcellona. Le due squadre, rispettivamente prima e quarta in classifica, si affrontano al Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto alle 18:00 del 21 dicembre. Cefalù, con soli sette punti concessi finora, cercherà di mantenere il primato. Dall’altro lato, Barcellona punta a ridurre il divario in classifica con una vittoria casalinga.

Interessante sarà anche la sfida tra i Ribera Knights Basketball e il fanalino di coda Green Basket 99 al PalaEmpedocle di Porto Empedocle. I Knights, terzi in classifica, vorranno consolidare la loro posizione e avvicinarsi alla vetta, ma il Green Basket proverà a conquistare punti vitali per risalire.

A Erice, la Multimedica Basket Erice, penultima, ospita la Virtus Trapani, seconda in classifica e a pari punti con Cefalù. Per Trapani, questa partita rappresenta l’opportunità di tenere il passo della capolista, mentre Erice cercherà di invertire il trend negativo.

Infine, il Patti Basket ospita lo Zannella Basket in uno scontro tra squadre a metà classifica. Entrambe le formazioni hanno sei punti e ambizioni di risalita: Patti giocherà con il vantaggio del fattore campo, ma Zannella potrebbe sfruttare questa gara per staccarsi dal gruppo.



1 Giornata – ritorno del 2024-12-22



Ribera Knights Basketball GREEN BASKET 99 21/12/24 – 19:00

PALAEMPEDOCLE R.MONCADA – Lungomare Pirandello PORTO EMPEDOCLE (AG)



Multimedica Basket Erice POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 21/12/24 – 19:30

Palestra їG. Pagotoї – Via Tivoli 37 – Casa Santa Eri ERICE (TP)



A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 21/12/24 – 18:00

PALALBERTI – Via Napoli C.da Zigari BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)



PATTI BASKET ASD Zannella Basket 21/12/24 – 18:00

PALASPORT – Via Case Nuove Russo 5/a PATTI (ME)

Con una classifica ancora aperta e tanti punti in palio, ogni match sarà cruciale per il prosieguo della stagione. Buona pallacanestro a tutti!

4o