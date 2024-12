Campionato di Serie C Femminile di Volley. Il punto sulla prossima giornata

La nona giornata del campionato di Serie D Femminile, Girone A, presenta diverse sfide interessanti che potrebbero influenzare la classifica in modo significativo. Ecco un’analisi delle partite e delle possibili implicazioni per la classifica:



21 dicembre 2024

G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. vs. VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO (16:30)

La Pallavolo 2000, ancora a secco di vittorie, affronta il Volley Land & Dolce Carollo, che occupa l’ottava posizione. Per le ospiti, questa è un’occasione per consolidare la loro posizione e staccarsi dalla parte bassa della classifica. Per le padrone di casa, un match complicato ma che potrebbe rappresentare un’opportunità per cercare i primi punti stagionali.

POMARALVA vs. JINGLE KEPHA 2.0 (17:30)

Seconda in classifica con una sola sconfitta, Pomaralva parte favorita contro una Jingle Kepha 2.0 che lotta per uscire dalla parte bassa della classifica. Una vittoria potrebbe mantenere Pomaralva in corsa per insidiare la vetta, mentre per Jingle Kepha un risultato positivo sarebbe fondamentale per invertire la rotta.

MEDITERRANEA SERRAMENTI ARAGONA vs. US. VOLLEY BAGHERIA (17:00)

Big match della giornata. Aragona, prima in classifica e imbattuta, sfida Bagheria, quarta forza del torneo. Questa gara potrebbe rappresentare un test importante per entrambe: Aragona vuole consolidare il primato, mentre Bagheria cercherà di avvicinarsi ulteriormente al podio.

A.C.D.S. CAPACENSE vs. ASD PRIMULA (18:00)

Sfida tra due squadre che occupano il quinto e sesto posto, separate da un solo punto. Questo incontro potrebbe essere determinante per le ambizioni di alta classifica di entrambe. Capacense ha la possibilità di superare Primula, mentre quest’ultima potrebbe allungare il distacco.



22 dicembre 2024

COM.FER. PALERMO vs. PALERMO MONDELLO VOLLEY (18:30)

Un derby palermitano con due formazioni agli estremi della classifica. Mondello Volley, terza forza, è favorita contro la penultima, Com.Fer. Palermo. Una vittoria consentirebbe a Mondello di restare agganciata alle prime posizioni, mentre Com.Fer. cerca punti per uscire dalla zona retrocessione.

ASD VOLLEY SPORT ALCAMO vs. APD CEGAP (18:00)

Ultima partita della giornata. Alcamo, al decimo posto, affronta una Cegap in piena lotta per il centro classifica. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti: Alcamo per allontanarsi dalla zona bassa, Cegap per rafforzare la propria posizione e provare a risalire.



Focus sulla Classifica

Mediterranea Serramenti Aragona cerca di mantenere il primato e difendere l’imbattibilità.

cerca di mantenere il primato e difendere l’imbattibilità. Pomaralva è in agguato, pronta a sfruttare qualsiasi passo falso della capolista.

è in agguato, pronta a sfruttare qualsiasi passo falso della capolista. Palermo Mondello Volley non può permettersi di perdere terreno per non compromettere il proprio posizionamento nei playoff.

non può permettersi di perdere terreno per non compromettere il proprio posizionamento nei playoff. La lotta a metà classifica è serrata, con sei squadre in lotta per posizioni dal quarto al settimo posto. Con la Kepha di Cefalù in carca di punti preziosi.

G. S. Pallavolo 2000 deve iniziare a trovare punti per sperare nella salvezza.

Le prossime gare promettono spettacolo e possibili sorprese. Poi sarà Festa per Tutte.