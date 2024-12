Cefalù torna alla BIT: appuntamento a Milano per il 2025

La promozione turistica al centro delle strategie

L’Amministrazione Comunale di Cefalù conferma il proprio impegno nella valorizzazione della città come meta turistica di rilievo internazionale. Il Responsabile del settore, su precise indicazioni della Giunta Municipale, ha formalizzato la proposta di partecipazione del Comune alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) 2025. La manifestazione, in programma dal 9 all’11 febbraio presso il quartiere fieristico di Rho a Milano, rappresenta una delle principali vetrine globali per il turismo italiano e internazionale.

Cefalù, perla dei Borghi più belli d’Italia

Negli ultimi anni, Cefalù ha visto crescere la propria attrattività grazie a un’offerta turistica di alta qualità e a prestigiosi riconoscimenti culturali. La città è uno dei protagonisti del club dei Borghi più belli d’Italia, posizione che rafforza la sua immagine e richiama visitatori da ogni parte del mondo. La partecipazione alla BIT è un tassello cruciale per consolidare questi risultati e ampliare ulteriormente la visibilità internazionale della città.

Successo alle precedenti edizioni

Il Comune di Cefalù ha già partecipato con successo alle edizioni 2023 e 2024 della BIT. La presenza del Comune a Milano ha suscitato grande interesse, con riscontri positivi che hanno aumentato il prestigio della destinazione sul panorama globale. Forte di queste esperienze, l’Amministrazione ha deciso di dare continuità alla strategia, riconfermando la propria partecipazione per il 2025.

Un impegno logistico e organizzativo rilevante

Per garantire una presenza di alto livello, il settore proponente ha già prenotato gli spazi necessari e previsto le risorse per il nolo e l’arredamento dello stand, così come per vitto, alloggio e personale qualificato. Le spese saranno coperte attraverso i fondi dell’Imposta di Soggiorno previsti dal bilancio comunale 2024/2026.

Obiettivi ambiziosi per il 2025

L’Amministrazione punta a rendere lo stand di Cefalù un punto di riferimento durante la BIT 2025. Oltre a promuovere la città come meta turistica, si mira a creare nuove opportunità di collaborazione con operatori del settore e a rafforzare il brand Cefalù.

Autorizzazione ufficiale

La Giunta Municipale ha approvato la proposta, autorizzando il Comune a partecipare istituzionalmente all’evento. Il Responsabile del settore Turismo, Cultura, Servizi Scolastici e Politiche Sociali è incaricato di curare tutti gli aspetti organizzativi. Cefalù si prepara così a portare nuovamente il proprio fascino unico sotto i riflettori di un evento internazionale di primaria importanza.