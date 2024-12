Cefalù si prepara per il triennio 2025-2027: nuove strategie per i parcheggi estivi

Un’esigenza crescente: il problema del traffico estivo

Con l’aumento costante della presenza turistica durante la stagione estiva, il Comune di Cefalù affronta una sfida cruciale: incrementare le aree di parcheggio. Le affluenze estive causano un significativo impatto sul traffico cittadino e sulla disponibilità di posti auto, spingendo l’Amministrazione a intervenire con soluzioni temporanee e mirate.

L’opzione dei parcheggi temporanei su aree private

In attesa della revisione definitiva del Piano Regolatore Generale (PRG), adottata con la Delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 5 novembre 2021, l’Amministrazione Comunale ha espresso l’intenzione di utilizzare, in via temporanea, spazi privati come parcheggi stagionali. Questa scelta si basa su quanto previsto dalla Legge Regionale n. 16/2016, che consente la realizzazione di opere stagionali per un massimo di 180 giorni, nel rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e ambientale.

Normative e vincoli per i parcheggi stagionali

I parcheggi temporanei dovranno rispettare precise condizioni: nessuna realizzazione di strutture fisse o movimenti di terra, e il termine massimo di utilizzo di sei mesi. Al termine della stagione, le aree dovranno essere ripristinate nella loro condizione originale, favorendo il rinverdimento e la qualità ambientale. Tali disposizioni sono in linea con quanto indicato nel glossario dell’edilizia libera e nella revisione del PRG.

Un piano per il triennio 2025-2027

L’Amministrazione Comunale intende replicare l’esperienza positiva del triennio 2022-2024, approvata con la Delibera n. 17 del 12 aprile 2022, favorendo l’istituzione di parcheggi stagionali su proprietà private. Questa strategia mira a ridurre la congestione del traffico veicolare e a soddisfare la crescente domanda di posti auto durante i mesi estivi.

Avvio della manifestazione di interesse

Per concretizzare il progetto, il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata è stato incaricato di predisporre un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di privati. Questi potranno gestire in proprio o affidare a terzi le aree destinate a parcheggi stagionali, in conformità con i periodi stabiliti dall’Amministrazione Comunale.

Controlli e supervisione

Il monitoraggio delle attività di parcheggio stagionale, inclusa la verifica sul numero di veicoli in sosta, sarà affidato al Comando di Polizia Municipale. Tale controllo garantirà il rispetto delle normative e il corretto utilizzo delle aree individuate.

Una delibera immediatamente esecutiva

Con una votazione unanime, ila giunta municipale ha dichiarato immediatamente eseguibile la delibera, ponendo le basi per un’efficace gestione dei parcheggi stagionali nel triennio 2025-2027.

L’obiettivo è chiaro: migliorare la vivibilità urbana durante l’alta stagione turistica, conciliando le esigenze dei residenti e dei visitatori.

