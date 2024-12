Un Gruppo di lavoro per i lavori di consolidamento del versante incendiato in Contrada Romito a Cefalù

Il Comune di Cefalù ha avviato le procedure per la messa in sicurezza del versante di Contrada Romito, gravemente colpito dai devastanti incendi del 2023. Le fiamme, che hanno ridotto in cenere ettari di vegetazione, hanno provocato gravi alterazioni al suolo, aumentando il rischio di erosione, deflusso superficiale delle acque e frane.

Una risposta alla crisi ambientale

I violenti incendi dello scorso anno hanno lasciato profonde cicatrici sul territorio colpito. La perdita della vegetazione ha esposto la terra minerale, causando un impoverimento del suolo e rendendolo più vulnerabile agli agenti atmosferici. La situazione è stata aggravata dalla ridotta capacità del terreno di assorbire l’acqua piovana, aumentando il rischio di smottamenti e di caduta massi.

Per tutelare la popolazione, il Sindaco aveva già emesso, lo scorso ottobre, un’ordinanza di interdizione ad alcuni immobili situati nell’area di Contrada Romito.

Un piano per la sicurezza

Con l’obiettivo di mitigare i rischi e garantire la stabilità del territorio, l’Amministrazione comunale ha approvato un piano di interventi mirato al consolidamento del versante. Alla guida del progetto, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Dott. Ing. Angelo Capuana, supportato da un team di esperti comunali composto dall’architetto Giovanna Galbo, dall’architetto Angelo Ippolito, dal geometra Nino E. Lazzara e dalla collaboratrice amministrativa Pina Rinaudo.

Gli interventi, di natura strutturale e geotecnica, prevedono misure specifiche per contrastare il dissesto idrogeologico e ripristinare la sicurezza della zona. Il piano si inserisce in una strategia più ampia di salvaguardia del territorio comunale, che punta a eliminare o ridurre i rischi derivanti da eventi naturali estremi.

L’impegno dell’Amministrazione

Attraverso la pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio, l’Amministrazione comunale di Cefalù ha ribadito la sua volontà di agire con decisione per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza dei cittadini. Non lasceremo che il nostro territorio resti vulnerabile. Questi interventi sono fondamentali per garantire un futuro sostenibile e sicuro per la nostra comunità, si legge tra le righe del provvedimento.

I lavori di consolidamento rappresentano un passo cruciale per la ricostruzione e la prevenzione, segnando una risposta concreta a una delle emergenze più gravi che abbiano colpito Cefalù negli ultimi anni.

(Foto di repertorio)