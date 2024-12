Lavori in via Veterani a Cefalù. Attenzione ai divieti

Per consentire lo svolgimento di normali lavori finalizzati alla sostituzione della tubazione di allaccio fognario di civile abitazione, rappresentandone l’urgenza al fine di scongiurare possibili criticità di natura igienico sanitaria, chiedendo al contempo la temporanea interdizione del transito veicolare nel tratto di strada interessato dai lavori.

Ritenuto opportuno istituire il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto di strada interessato al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;

A parziale e momentanea modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano il transito

e la sosta dei veicoli nel territorio comunale

si dispone

IN VIA VETERANI

è istituito divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 08:00 alle ore 13.00 del 20.12.2024 e fino a cessato bisogno,

La Ditta esecutrice dei lavori, è incaricata della collocazione della segnaletica stradale in conformità al superiore disposto.

Ai contravventori ai divieti sopra indicati saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme del Codice della Strada.

Gli Operatori di P.M. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento.