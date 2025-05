La Rinascita dell’IISS “Pietro Domina” di Petralia Sottana: come una Fenice tra le vette delle Madonie

Come l’araba fenice che rinasce dalle proprie ceneri, l’Istituto Pietro Domina si rinnova con vigore e determinazione, riaffermando il suo ruolo essenziale all’interno del tessuto sociale e culturale delle Alte Madonie. La recente manifestazione presso il cineteatro Grifeo di Petralia Sottana ha celebrato non solo la lunga storia di questa scuola, che vanta quasi 150 anni di vita, ma anche il suo impegno instancabile nella formazione di cittadini consapevoli e professionisti capaci. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA SCUOLA): ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “PIETRO DOMINA”, Piazza Domina, 22 (Ingresso da via Volturno, 20) – Petralia Sottana (Pa), Tel: 0921 641013.

Un faro educativo

Il Pietro Domina è ben più di una semplice scuola: è il cuore pulsante di una comunità montana che vi si riconosce, un punto di riferimento educativo e umano per interi territori. Con cinque indirizzi sparsi tra Petralia Sottana (Liceo delle Scienze Umane – Economico Sociale), Petralia Soprana (ITEE), Polizzi Generosa (ITCAT), Castellana Sicula (IPSSEOA) e Alimena (Liceo Linguistico), l’istituto accoglie circa 400 studenti e studentesse. È un luogo di crescita culturale e professionale, promotore di inclusione, pari opportunità e valorizzazione del patrimonio locale.

Una Comunità Educante che va oltre le aule

La vera forza del Pietro Domina risiede nella sua comunità educante, una rete viva che abbraccia enti locali, associazioni, famiglie, forze dell’ordine, realtà religiose e l’Ente Parco delle Madonie. È questa sinergia che consente all’istituto di rinnovarsi, proprio come la fenice, traendo energia da un tessuto sociale unito e partecipe.

Formazione sul campo: la sinergia con l’Ente Parco

Fondamentale è la collaborazione con l’Ente Parco delle Madonie, con cui l’istituto ha attivato una convenzione per attività formative e di PCTO. Il dirigente scolastico Vito Pecoraro ha sottolineato con entusiasmo il valore di questa partnership:

“Offriamo ai nostri studenti esperienze di apprendimento uniche sul campo, per scoprire e valorizzare il patrimonio naturale e culturale delle Madonie, sviluppando competenze fondamentali per il loro futuro.”

Le radici di un futuro sostenibile

Anche il Commissario dell’Ente Parco, Salvatore Caltagirone, ha evidenziato l’importanza educativa della collaborazione:

“Stiamo lavorando per radicare nei giovani i valori di Identità, Consapevolezza e Appartenenza. In Pietro Domina abbiamo trovato un alleato pronto e capace. Il nostro territorio, pur minacciato dallo spopolamento, ha oggi un presidio educativo che lo protegge e lo fa rifiorire.”

La Scuola come Spazio di Valori

Al Pietro Domina non si trasmettono soltanto saperi, ma si coltivano valori: cittadinanza attiva, rispetto, creatività e senso di appartenenza. È in questo ambiente che si pongono le basi per un futuro equo, inclusivo e sostenibile. L’istituto si dimostra all’altezza della sua missione, offrendo un’educazione completa che accompagna ogni studente verso la piena realizzazione di sé.

Un Simbolo di Speranza e Impegno Condiviso

L’evento celebrativo non è stato solo una festa, ma un tributo alla resilienza e alla capacità di rinnovamento della comunità scolastica. Il Pietro Domina si erge oggi come simbolo di speranza, esempio di come la collaborazione tra istituzioni e territorio possa generare un sistema educativo coeso, dinamico e pronto a rispondere alle sfide del futuro.

In definitiva, la rinascita del Pietro Domina è un invito collettivo a continuare a investire nell’educazione. Perché è proprio nella scuola che si forgiano le fondamenta di una società migliore, e ogni giovane possa diventare protagonista consapevole del proprio futuro e del bene comune.