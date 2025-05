Cefalù 06 Maggio 2025 il Signore ha chiamato a sé Giovanni Marchese di anni 61 . La salma si trova presso l’abitazione sita in via S. Barbara n°14 scala C a Cefalù. I funerali saranno celebrati Mercoledì 7 Maggio 2025 alle ore 15.30 nella Parrocchia Ss. Giovanni e Paolo di Pollina (PA). La salma sarà tumulata nel cimitero di Pollina(PA).