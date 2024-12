Vince la Zannela Basket ma arriva la prima sconfitta stagionale per il Basket Cefalù 1972 sul campo di Barcellona

Prima sconfitta stagionale per il Basket Cefalù sul campo di Barcellona. I Tutti i risultati con al vittoria della Zannella Basket Cefalù.



Ribera Knights Basketball vs. Green Basket 99: 89-51

Domina in casa il Ribera Knights Basketball, che travolge il Green Basket 99 con un netto 89-51. I padroni di casa confermano la loro solidità, mostrando una difesa impenetrabile e un attacco efficace. La partita si è decisa già nei primi due quarti, con un Ribera inarrestabile e un Green Basket 99 incapace di reagire. Grazie a questa vittoria, Ribera consolida la sua terza posizione in classifica con 10 punti, mentre Green Basket 99 rimane penultimo, con solo 2 punti e una sola vittoria stagionale.

Gli arbitri dell’incontro, Lo Presti e Marino di Agrigento, hanno diretto il match senza intoppi, garantendo un flusso di gioco regolare.

Multimedica Basket Erice vs. Pol. Dil. Virtus Trapani: 79-85

La Virtus Trapani ottiene un’importante vittoria esterna contro la Multimedica Basket Erice, imponendosi per 85-79. La gara è stata equilibrata, con continui cambi di vantaggio, ma la maggiore esperienza della Virtus Trapani è risultata decisiva nei momenti chiave. Con questa vittoria, la squadra trapanese raggiunge i 14 punti e si mantiene al secondo posto a pari merito con il Basket Cefalù 1972. Multimedica Basket Erice, invece, resta fanalino di coda con soli 2 punti e un futuro sempre più incerto.

Gli arbitri Mineo e Accardo, entrambi di Trapani, hanno saputo gestire con precisione una partita intensa, scandita da continui cambi di ritmo.

A.S.D. Pallacanestro Barcellon vs. Basket Cefalù 1972: 76-68

Sfida combattuta e di alto livello tra la Pallacanestro Barcellon e il Basket Cefalù 1972, terminata 76-68 per i padroni di casa. Barcellon ha approfittato del fattore campo, spezzando la serie di vittorie del Cefalù e dimostrando di essere una delle squadre più competitive della Divisione Regionale 1. Con i due punti guadagnati, Barcellon raggiunge il Ribera Knights a quota 10, mentre il Basket Cefalù rimane in vetta alla classifica, ma ora tallonato dalla Virtus Trapani.

La direzione di gara, affidata agli arbitri Mucella De Gaetano e David di Messina, è stata impeccabile, contribuendo alla regolarità dell’incontro.

Patti Basket ASD vs. ASD Zannella Basket: 76-87

Lo Zannella Basket espugna il campo del Patti Basket con un convincente 87-76. La squadra ospite ha mostrato un gioco corale e un’ottima organizzazione difensiva, lasciando poco spazio agli avversari per colmare il divario. Con questa vittoria, lo Zannella si porta a 6 punti, lasciando aperte le speranze di risalita nella seconda parte della stagione. Patti Basket, invece, continua a faticare e rimane nelle retrovie della classifica, sempre a quota 6.

Gli arbitri Guzzardi e Grillo di Palermo hanno gestito con equilibrio una partita caratterizzata da intensità e grande agonismo.

Commento alla Classifica

La classifica aggiornata vede il Basket Cefalù 1972 e la Pol. Dil. Virtus Trapani condividere la vetta con 14 punti, grazie a un percorso quasi impeccabile. Ribera Knights e Pallacanestro Barcellon seguono con 10 punti, dimostrando di poter competere per le prime posizioni. Lo Zannella Basket, Patti Basket e Panormus rimangono a metà classifica con 6 punti, in cerca di maggiore continuità. In fondo, Multimedica Basket Erice e Green Basket 99 faticano a trovare risultati positivi, rischiando di rimanere staccati dal resto del gruppo.