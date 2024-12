Cefalù, giorno 20 Dicembre 2024, il Signore ha chiamato a sè Michele Rinarelli. Il Feretro si trova presso l’abitazione di via Pietragrossa n. 62 a Cefalù. Le Esequie avranno luogo in data 23 Dicembre alle ore 10:00 nella Chiesa Spirito Santo di Cefalù.

No fiori ma opere di bene.

Ci stringiamo con tanto affetto alla mamma, alla moglie Tiziana, alle figlie Marta, Carla, Flavia, ai fratelli Massimo e Reno alla sorella Annamaria ed ai tutti i suoi

familiari.

Ci mancherai a tutti noi Presidente.