Osservatorio spaziale Madonie: il Tar boccia il ricorso, via libera al telescopio Flyeye

Una lunga attesa, incertezze giudiziarie e timori di stravolgimento ambientale: è ciò che ha accompagnato il progetto dell’Osservatorio astronomico sul Monte Mufara, nel parco delle Madonie. Eppure, da oggi, la strada sembra finalmente spianata. Il Tar di Palermo ha dichiarato improcedibile il ricorso di alcune associazioni ambientaliste che si opponevano alla costruzione dell’innovativo telescopio Flyeye. Questa notizia, diffusa il 21 dicembre 2024, appare come un respiro di sollievo per la Regione Siciliana, l’Ente Parco delle Madonie e l’Agenzia Spaziale Europea, tutti coinvolti in prima linea per la realizzazione di una struttura dedicata allo studio degli oggetti potenzialmente pericolosi vicini alla Terra.

L’osservatorio, che sorgerà nel territorio di Petralia Sottana, aveva già ottenuto, negli scorsi mesi, tutti i provvedimenti di assenso e le autorizzazioni necessarie. Questa serie di pareri favorevoli testimoniavano la validità del progetto, sia dal punto di vista scientifico che ambientale. Nonostante ciò, alcuni gruppi ambientalisti si erano rivolti al Tribunale Amministrativo Regionale, convinti che l’opera contravvenisse alle normative di tutela del Parco delle Madonie.

Il dibattito si è svolto in un clima di apprensione tra sostenitori e oppositori: da un lato, chi vede nell’Osservatorio un’opportunità per la ricerca scientifica e un prestigio per l’intero territorio; dall’altro, chi temeva possibili ricadute negative sull’ecosistema locale. A fare da arbitro, il Tar, chiamato a pronunciarsi sulla validità del ricorso, ha ora messo la parola fine, o meglio, ha tolto procedibilità alla questione.

I fatti, le diverse prospettive

Il ricorso e il suo esito

Secondo fonti ufficiali, il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste è stato dichiarato improcedibile, in quanto il provvedimento autorizzativo contestato risaliva a maggio 2023, mentre la richiesta di annullarlo è stata depositata oltre un anno dopo. L’avvocato Girolamo Rubino, in rappresentanza dell’Ente Parco delle Madonie, ha evidenziato questa tempistica, considerandola fuori dai termini legali e quindi viziata da inammissibilità. Le ragioni ambientali

Dal punto di vista degli ambientalisti, la costruzione di un grande telescopio in un’area protetta appariva in contrasto con la mission di preservare paesaggio e biodiversità. Tuttavia, la documentazione tecnica e i pareri raccolti durante l’iter autorizzativo avrebbero dimostrato la compatibilità dell’opera con i vincoli ambientali del Parco. In particolare, è stato sottolineato che il regolamento del Parco consente la realizzazione di infrastrutture per la ricerca scientifica, purché siano rispettate determinate misure di mitigazione dell’impatto. Il valore scientifico del telescopio

L’Agenzia spaziale europea, da parte sua, ha illustrato l’importanza strategica del telescopio Flyeye. Esso rappresenterà la prima unità di una rete globale dedicata al monitoraggio dei cosiddetti NEO (Near-Earth Objects), vale a dire gli asteroidi o detriti spaziali potenzialmente pericolosi per il nostro pianeta. Per il territorio delle Madonie, ospitare una simile struttura equivale a diventare parte di un progetto scientifico di rilevanza internazionale, con possibili ricadute positive in termini di prestigio, formazione e turismo. Le posizioni istituzionali

La Regione Siciliana e l’Ente Parco delle Madonie hanno mostrato fin dall’inizio un sostegno pieno al progetto, spingendo per la conclusione degli iter autorizzativi. Entrambi hanno manifestato soddisfazione per il recente pronunciamento del Tar, auspicando che i lavori possano proseguire senza ulteriori ostacoli.

Uno sguardo al futuro

Adesso che il Tar ha chiuso la vicenda legale con un pronunciamento di improcedibilità, i lavori sul Monte Mufara possono finalmente riprendere il loro corso. Restano, naturalmente, alcune sfide: assicurare che l’impatto ambientale sia minimo e che i processi di tutela del Parco restino pienamente rispettati. Ma la prospettiva di un osservatorio spaziale d’avanguardia, inserito in un contesto naturalistico di pregio, apre nuovi scenari per la ricerca scientifica e per lo sviluppo locale.

Se tutto procederà come previsto, le Madonie potranno presto guardare il cielo da una postazione privilegiata, dando un contributo internazionale alla comprensione dello spazio e alla difesa del nostro pianeta. Una scommessa che, stando agli ultimi sviluppi, è destinata a trasformarsi in realtà.