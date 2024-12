Arriva l’Inverno e la neve a Piano Battaglia. Le immagini in diretta e alcuni consigli

Queste le immagini che arrivano dalla WEB CAM DI WEATHER SICILY e le previsioni meteo.

A Piano Battaglia A Piano Battaglia oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l’intera giornata, è previsto 1cm di neve nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di -0°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1392m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Meteo weekend Piano Battaglia

sabato: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l’intera giornata

domenica: Nubi in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio (Meteo 3B).

Ecco alcune raccomandazioni per escursionisti e automobilisti che si recano a Piano Battaglia nel Parco delle Madonie, basate sulle condizioni meteo:

Per gli escursionisti:

Abbigliamento adeguato: Indossa abiti termici, impermeabili e antivento. La temperatura è molto bassa (-2°C a 2°C), e il vento teso può aumentare la sensazione di freddo. Scarpe adatte: Porta scarponi da trekking impermeabili e con una buona presa, dato che ci saranno neve (4 cm previsti) e superfici scivolose. Attrezzatura: Porta con te bastoncini da trekking per stabilità sulla neve, una torcia (nel caso il maltempo riduca la visibilità) e un kit di emergenza. Pianifica il percorso: Controlla le condizioni del sentiero e tieni presente che la visibilità potrebbe essere ridotta. Evita percorsi impegnativi se non sei esperto. Avvisi sul vento: Considera i venti tesi provenienti da Nord e Nord-Nordovest, che possono rendere difficoltoso camminare in zone esposte. Idratazione e cibo: Porta bevande calde in un thermos e snack energetici per mantenere la temperatura corporea.

Per gli automobilisti:

Pneumatici invernali o catene: Verifica di avere pneumatici adatti alla neve o porta catene da neve, poiché 4 cm di neve possono rendere le strade scivolose. Controlla la macchina: Assicurati che il liquido lavavetri sia antigelo, e che batteria e luci siano in buone condizioni. Guida prudente: Riduci la velocità e mantieni una distanza di sicurezza maggiore rispetto al solito, per prevenire slittamenti. Attenzione al vento: I venti tesi possono influenzare la stabilità dell’auto, specialmente in zone aperte. Kit di emergenza in auto: Porta con te una coperta, una pala da neve, torce e una riserva d’acqua e cibo, in caso di emergenza. Aggiornamenti meteo e stradali: Prima di partire, verifica le condizioni delle strade e le eventuali chiusure.

Seguendo queste raccomandazioni, puoi goderti l’esperienza in sicurezza nonostante le condizioni meteo sfavorevoli.