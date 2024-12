Eccellenza Girone A: analisi della giornata e classifica. Perde la polisportiva Lascari Cefalù

Eccellenza Girone A: Analisi della 15ª Giornata e Classifica

Il Girone A del campionato di Eccellenza regala emozioni anche nella 15ª giornata, con risultati significativi che consolidano alcune posizioni in classifica e mettono in evidenza le difficoltà di altre squadre. Ecco un’analisi delle prestazioni delle formazioni, con un focus particolare su Lascari-Cefalù, attualmente fanalino di coda.

Risultati della Giornata

Partinicaudace 1-7 Athletic Club Palermo

L’Athletic Club Palermo conferma la sua leadership con una vittoria schiacciante. La formazione di Palermo domina la gara, dimostrando una solidità offensiva e difensiva che la mantiene saldamente in testa alla classifica.

Accademia Trapani 0-2 San Giorgio Piana

Il San Giorgio Piana strappa tre punti importanti in trasferta. La vittoria consente alla squadra di salire al quinto posto, dimostrando una crescente continuità nei risultati.

Città di San Vito Lo Capo 1-1 Castellammare Calcio 94

Gara equilibrata che si chiude con un pareggio. Le due squadre si spartiscono i punti, mantenendosi a metà classifica ma senza incidere particolarmente in termini di prestazioni.

Folgore Castelvetrano 1-0 Don Carlo Lauri Misilmeri

Vittoria di misura per la Folgore Castelvetrano, che riesce a fermare una delle squadre di alta classifica. Una prestazione difensiva solida permette loro di risalire leggermente in graduatoria.

Marsala 1912 0-2 Città di Gela

Il Città di Gela, seconda forza del campionato, continua a inseguire l’Athletic Club Palermo grazie a un successo esterno convincente. Il Marsala, invece, scivola nelle retrovie.

Unitas Sciacca 2-0 Lascari-Cefalù

Il Lascari-Cefalù subisce l’ennesima sconfitta contro una squadra di vertice come l’Unitas Sciacca, che consolida la terza posizione in classifica.

Oratorio S. Ciro e Giorgio 1-0 Casteldaccia

Successo casalingo per l’Oratorio S. Ciro e Giorgio, che si allontana temporaneamente dalle zone calde della classifica.

Supergiovane Castelbuono 2-2 Parmonval

Una gara combattuta che si conclude in parità. Le due squadre continuano la loro lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Analisi della Classifica

Athletic Club Palermo (37 punti)

Imbattuta in 15 gare, la capolista sta dominando il campionato grazie a un attacco prolifico (41 gol) e una difesa quasi impenetrabile (10 gol subiti).

Città di Gela (33 punti)

La seconda forza del campionato continua a impressionare, rimanendo in scia del Palermo. La solidità difensiva è il punto di forza, con soli 7 gol subiti.

Unitas Sciacca (29 punti)

La squadra mantiene una buona posizione grazie alla vittoria su Lascari-Cefalù. Tuttavia, serve maggiore incisività per competere con le prime due.

Don Carlo Lauri Misilmeri (26 punti)

La sconfitta contro la Folgore Castelvetrano segna un passo falso, ma il quarto posto resta comunque un risultato positivo.

San Giorgio Piana (24 punti)

La vittoria sull’Accademia Trapani proietta il San Giorgio Piana nella zona medio-alta, confermando una crescita costante.

Lascari-Cefalù

Il Lascari-Cefalù chiude la classifica con soli 5 punti in 15 giornate. Con una sola vittoria, 2 pareggi e ben 12 sconfitte, la squadra fatica a trovare una stabilità, soprattutto in fase difensiva, avendo subito 35 gol. La salvezza sembra ormai un miraggio, ma il campionato è ancora lungo, e ci sono margini per tentare un recupero.



Classifica



Athletic Club Palermo 37

Città Di Gela 33

Unitas Sciacca 29

Don Carlo Lauri Misilmeri 26

San Giorgio Piana 24

Marsala 1912 22

Castellammare Calcio 94 20

Parmonval 19

Folgore Calcio Castelvetrano 18

Accademia Trapani 17

Città Di San Vito Lo Capo 16

Oratorio S. Ciro E Giorgio 16

Casteldaccia 16

Partinicaudace 16

Supergiovane Castelbuono 14

Lascari – Cefalù 5

Prospettive

La lotta al vertice sembra ormai una corsa a due tra l’Athletic Club Palermo e il Città di Gela, mentre la zona retrocessione appare più combattuta. Squadre come Lascari-Cefalù e Partinicaudace dovranno invertire la rotta per evitare una retrocessione quasi certa.

In definitiva, la 15ª giornata ha rafforzato le gerarchie in classifica, ma le prossime settimane potrebbero riservare sorprese.