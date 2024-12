Il Programma di questa settimana del Magico Natale a Cefalù.

23 Dicembre, ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti;

23 dicembre: ore 18:00, “La Magica Parata di Natale” con personaggi Marvel, Disney, trampolieri, elfi e street band, centro storico, partenza Largo Di Giorgio;

23 dicembre: ore 18:30, Concerto per pianoforte con Salvatore Sclafani, Teatro comunale Cicero;

24 dicembre: ore 11:00, 2° ed. “AbbracciAmo il Natale” – Tuffo nella magica Cefalù, a cura di ASD Nuoto Zenit Cefalù, Molo di Cefalù

24 dicembre: dopo la Messa della Notte di Natale, tradizionale Ninnaredda 2024 a cura dell’Associazione Città di Cefalù, piazza Duomo;

26 dicembre: ore 18:30, Concerto di Santo Stefano a cura della Banda musicale V. M. Pintorno, Teatro comunale Cicero;

27 dicembre: ore 18:30, Concerto “Magico Natale” con il Trio Eos (Valentina Di Franco voce, Rosario Guzzetta clarinetto, Annarita Di Chiara pianoforte), Teatro comunale Cicero;

28 dicembre: ore 18:00, Spettacolo di Arte di Strada, Sant’Ambrogio;

28 dicembre: ore 21:30, ALBERTO URSO in concerto, piazza Duomo;

29 dicembre: ore 21:30, Alter Echo Quartet in “Christmas Concert”, piazza Duomo;

30 dicembre: ore 21:30, I NERI PER CASO in “Natale per caso”, piazza Duomo.

Buon Natale a Tutti