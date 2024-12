Cefalù Rivive il Medioevo: La Magia del Natale alla Corte del Re

Un Viaggio nel Tempo per celebrare il Re Normanno

Questa sera, Il 22 dicembre 2024, la città di Cefalù si prepara a un evento straordinario che unirà la magia del Natale alla storia millenaria del luogo. Domani pomeriggio, il Comune celebrerà il compleanno del grande Re Ruggero II con una manifestazione intitolata “Alla Corte del Re”, un’occasione unica per rivivere l’epoca medievale in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Un Corteo Storico tra Musici, Sbandieratori e Nobili in Costume

Cuore pulsante della celebrazione sarà un corteo storico che percorrerà le vie del centro storico, trasformandole in un palcoscenico medievale. Ad aprire le danze saranno i Musici e Sbandieratori del Magistrato dei Quartieri di Piazza Armerina, seguiti dai figuranti in costume delle associazioni La Rupe – Officina Medievale di Enna e il Gruppo medievale Regius di Monreale. A guidare il corteo, il “Re Ruggero II” e la sua consorte “Elvira di Castiglia”, simboli di un’epoca gloriosa.

Dal Cuore di Cefalù alla Sua Basilica: un Finale Suggestivo

L’evento inizierà alle 18:00 con la partenza del corteo dalla Villa comunale e si concluderà nella suggestiva cornice di piazza Duomo. Ai piedi della Basilica Cattedrale, costruita nel 1131 per volere dello stesso Ruggero II d’Altavilla, la celebrazione raggiungerà il suo apice, ricordando ai presenti la grandezza storica e culturale di Cefalù.