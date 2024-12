Serie D Femminile: sconfitta per la Kepha Volley di Cefalù. Il punto sugli anticipi in attesa delle due gare di oggi.

Palermo Mondello Volley vs A.C.D.S. Capacense 2-3 (23-25, 25-27, 25-18, 28-26, 14-16)

Un’autentica battaglia quella andata in scena tra Palermo Mondello Volley e A.C.D.S. Capacense, conclusa al tie-break dopo cinque set combattuti. Le ospiti hanno avuto la meglio con un margine sottilissimo, dimostrando maggiore freddezza nei momenti decisivi. Dopo aver vinto i primi due set ai vantaggi, Palermo ha reagito con grinta, conquistando il terzo e il quarto set grazie a un gioco incisivo al centro. Nel quinto, Capacense ha trovato il guizzo finale, portandosi a casa due punti preziosi per la classifica.

G. S. Pallavolo 2000 A.S.D. vs Volley Land & Dolce Carollo 3-1 (25-27, 25-7, 25-17, 25-17)

Il G.S. Pallavolo 2000 ribalta l’inerzia dopo un primo set perso ai vantaggi contro Volley Land & Dolce Carollo. Con un secondo set dominato e un gioco in costante crescita, la squadra di casa ha poi consolidato la vittoria nei due parziali successivi, dimostrando una netta superiorità tecnica e mentale.

Pomaralva vs Jingle Kepha 2.0 3-0 (25-10, 25-11, 25-20)

Pomaralva conferma il suo ruolo da protagonista nel girone con una vittoria schiacciante contro Jingle Kepha 2.0. Dominio totale nei primi due set, in cui la formazione di casa ha lasciato pochissimo spazio alle avversarie. Solo nel terzo parziale Jingle Kepha ha mostrato qualche spunto, ma non è bastato per impensierire Pomaralva, che consolida il secondo posto in classifica.

La gara è stata ben diretta da Serena Civello.

Mediterranea Serramenti Aragona vs US. Volley Bagheria 3-0 (25-17, 25-16, 25-19)

Prestazione impeccabile della Mediterranea Serramenti Aragona, che domina US. Volley Bagheria con un secco 3-0. La capolista del girone conferma la sua imbattibilità grazie a un gioco ben orchestrato e un’ottima fase difensiva. Bagheria, nonostante alcune buone iniziative, non è riuscita a mantenere il ritmo imposto dalle padrone di casa.

A.C.D.S. Capacense vs ASD Primula 3-0 (25-19, 25-19, 25-23)

Secondo successo consecutivo per A.C.D.S. Capacense, che regola ASD Primula in tre set. Dopo due parziali vinti con relativa sicurezza, Capacense ha dovuto fare i conti con una Primula più aggressiva nel terzo set, riuscendo comunque a chiudere la partita e a guadagnare tre punti fondamentali per la classifica.

La classifica si fa sempre più interessante, con Mediterranea Serramenti Aragona saldamente in testa e le inseguitrici pronte a dare battaglia nelle ultime giornate del girone di andata.

Gare da disputare questa sera

COM.FER. PALERMO vs PALERMO MONDELLO VOLLEY (22/12/24, ore 18:30)

ASD VOLLEY SPORT ALCAMO vs APD CEGAP (22/12/24, ore 18:00)