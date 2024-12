Un Presepe vivente per rivivere la magia del Natale: la settima edizione a Pollina

Nel cuore delle Madonie, precisamente nel centro storico di Pollina, tutto è pronto per la settima edizione del Presepe Vivente, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio in provincia di Palermo. Dal 26 al 29 dicembre, dalle 15:30 alle 20:00, i visitatori potranno immergersi in un viaggio tra arti e mestieri di un tempo, scoprendo la quotidianità di antiche tradizioni e godendo della magica atmosfera del primo Natale. La comunità di Pollina, come ogni anno, si mobilita per dare vita a un evento straordinario, pensato per le famiglie e per chiunque desideri riscoprire i sapori e le atmosfere di una volta.

Un percorso tra passato e presente: la riscoperta delle radici

Questo Presepe Vivente è più di una semplice rappresentazione: è un racconto corale, dove giovani e anziani si incontrano per scambiarsi saperi e valori. Camminando lungo le vie del paese, si incontrano “quadri” scenografici in cui rivivono mestieri e momenti di festa di altri tempi, resi ancora più autentici grazie agli abitanti di Pollina che, nei loro vicoli, ricreano gesti e ritmi di vita quotidiana. L’idea è quella di accogliere il visitatore in ambienti reali, ma trasformati per l’occasione in piccoli palcoscenici d’epoca, dove si possono osservare mercanti, pastori, artigiani e altri protagonisti delle tradizioni locali.

Proprio questa combinazione di autenticità, ospitalità e vivacità rende il percorso particolarmente coinvolgente. Chi partecipa ha la possibilità di “entrare” letteralmente nella scena, scoprendo come si preparava un tempo il pane, come si intessevano i cesti o come si festeggiava il Natale nella semplicità di un borgo montano. Nel biglietto d’ingresso, oltre all’accesso all’intero itinerario, sono incluse sette degustazioni di specialità tipiche, dalla focaccia fritta alla ricotta calda, dal biscotto al vino alla birra alla manna. Sono inoltre previsti due spettacoli dal vivo e una visita guidata.

Il cuore dell’evento: tradizione, degustazioni e un viaggio nella storia

Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, l’esperienza dura circa 90 minuti e si svolge per le vie di Pollina, un antico centro che conserva ancora la struttura tipica dei borghi siciliani. Lungo il percorso non mancheranno le informazioni su come muoversi in sicurezza: si raccomandano calzature comode e si segnala che, per via delle irregolarità del suolo, il tracciato risulta poco adatto a passeggini o carrozzine. È tuttavia messo a disposizione un servizio navetta, che dal parcheggio gratuito conduce i visitatori nei pressi dell’inizio dell’itinerario.

Inoltre, per evitare assembramenti e gestire al meglio l’afflusso, chiunque desideri partecipare può prenotare il proprio biglietto online. L’organizzazione comunica di voler agevolare il più possibile i visitatori, proponendo non solo una formula che unisce spettacolo e degustazioni, ma anche una gestione attenta dei turni d’ingresso per garantire a tutti un’esperienza di qualità.

Le opinioni in merito all’iniziativa sono variegate. Da un lato, gli abitanti di Pollina accolgono con entusiasmo la manifestazione, che richiama un gran numero di turisti e fa rivivere il borgo in un periodo dell’anno ricco di significato. Dall’altro, alcuni operatori turistici sottolineano l’importanza di mantenere viva questa tradizione, capace di valorizzare le peculiarità culturali ed enogastronomiche del territorio. Infine, chi ha già vissuto l’evento nelle scorse edizioni parla di un’occasione unica per vedere i riti del Natale attraverso la lente delle tradizioni siciliane.

Un Natale da vivere in compagnia del Presepe Vivente

Per tutti coloro che desiderano un Natale autentico, lontano dai ritmi frenetici, il Presepe Vivente di Pollina rappresenta un’opportunità da non perdere. La settima edizione, arricchita da novità e dall’energia di tutta la comunità, promette di far rivivere la magia delle festività, stimolando i cinque sensi e regalando un tuffo nelle radici più profonde della cultura locale. Guardando al futuro, gli organizzatori confidano in un successo di pubblico che possa rendere il presepe un appuntamento fisso, capace di rinnovarsi di anno in anno e di diventare un simbolo del Natale siciliano.