Buon Natale attorno al Presepe che rende unica la nostra terra

Il Natale è un momento speciale che ci invita a riscoprire le tradizioni che rendono unica la nostra terra, e quest’anno le Madonie hanno dedicato un’attenzione particolare alla tradizione del presepe, che si è manifestata in modo straordinario in tutti i paesi della nostra zona.

A Caltavuturo è stato ideato il “Presepe di quartiere”, un’iniziativa che ha visto la realizzazione di undici presepi sparsi per il paese, creando un itinerario suggestivo che ha permesso ai visitatori di immergersi nella magia del Natale (nella foto il presepe realizzato nella chiesa della Badia) . A Gangi, il presepe è ormai una tradizione consolidata, con un livello di bellezza e di organizzazione che lo colloca tra i migliori a livello nazionale, un vero e proprio capolavoro che incanta chiunque lo visiti.

A Pollina, il “Presepe Vivente” quest’anno si svolgerà dal 26 al 29 dicembre, un evento che ogni anno attira numerosi visitatori, offrendo un’esperienza coinvolgente e suggestiva, con scenografie che rievocano la Natività in modo autentico e coinvolgente. A Cefalù, la “Via dei Presepi” è giunta ormai all’ottava edizione, diventando un appuntamento imperdibile per i residenti e i turisti che vogliono scoprire l’atmosfera natalizia tra le vie del nostro borgo. A Sant’Ambrogio è stata realizzata una bellissima mostra di Presepi.

Un’altra bellezza da non perdere è quella che ci arriva da Polizzi Generosa, dove l’artista Croce Taravella, nativo del paese, ha donato alla città un presepe composto da 12 sculture in scala reale, realizzate con una tecnica unica che fonde scultura e pittura. Le opere, realizzate in pietra e stucco naturale, arricchite da pigmenti a base di terre e ossidi naturali, sono state allestite presso l’ex chiesa dei Cappuccini e rappresentano una delle espressioni artistiche più straordinarie del nostro territorio.

Questi sono solo alcuni degli straordinari presepi che quest’anno abbelliscono le Madonie, ma in ogni paese è stato realizzato un presepe bellissimo, che merita di essere visitato. Ogni presepe racconta una storia, un legame profondo con le tradizioni, e ogni angolo dei nostri paesi si è trasformato in un’opera d’arte, testimone dell’amore e della passione per questa tradizione secolare.

In questo Natale, auguriamo a tutti voi di immergervi nella magia del presepe, di lasciarvi affascinare dalla bellezza di queste opere d’arte che ci ricordano il vero significato del Natale: un messaggio di speranza, di luce e di pace.

Buon Natale a tutti, con l’augurio che la tradizione del presepe continui a illuminare le nostre case e i nostri cuori, portando serenità e gioia in ogni angolo delle Madonie.