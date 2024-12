Cefalù si accende di musica: cinque serate imperdibili tra Natale e Capodanno

Cefalù, perla del Mediterraneo, si prepara a vivere il Fine Anno all’insegna della magia e della musica. Tra Natale e Capodanno, la città offrirà un calendario di eventi straordinari, ospitando grandi artisti in una cornice suggestiva: Piazza Duomo. Nell’ambito del Magico Natale a cura dell’Amministrazione comunale di Cefalù.

28 dicembre: Alberto Urso, una voce che incanta

La rassegna si apre sabato 28 dicembre con Alberto Urso, il giovane tenore messinese che ha conquistato il pubblico italiano con la sua voce straordinaria e la sua capacità di emozionare. Vincitore del talent show “Amici”, Urso porterà a Cefalù un repertorio che spazia tra classica e pop, regalando un’esperienza musicale unica.

29 dicembre: l’eleganza dell’ALTER ECHO Quartet

Domenica 29 dicembre sarà il turno dell’ALTER ECHO Quartet, ensemble che si distingue per il raffinato intreccio di suoni e armonie. La loro performance promette di catturare il pubblico con arrangiamenti originali e una straordinaria padronanza tecnica, facendo risuonare la magia della musica d’autore.

30 dicembre: il ritorno dei Neri per Caso

Lunedì 30 dicembre il palco accoglierà i Neri per Caso, storica band a cappella che ha segnato la scena musicale italiana degli anni ’90. Con il loro stile inconfondibile e le voci perfettamente sincronizzate, il gruppo offrirà un viaggio musicale tra i grandi successi della loro carriera.

31 dicembre: il Capodanno con Kalavria e BIG Reunion

Martedì 31 dicembre, per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo, Cefalù sarà animata dalle note di Kalavria e BIG Reunion. La loro musica energica e coinvolgente promette di far ballare e divertire il pubblico in un’atmosfera di pura festa, rendendo indimenticabile la notte di San Silvestro.

1 gennaio: l’anima del gospel con il Palermo Spiritual Ensemble

Il nuovo anno si aprirà con un’esplosione di spiritualità e vibrazioni gospel. Mercoledì 1 gennaio, il Palermo Spiritual Ensemble porterà sul palco l’intensità delle loro performance corali, trasmettendo un messaggio di gioia e speranza. Un evento perfetto per iniziare il 2024 con emozioni forti e autentiche.

Una città in festa

Cefalù, con il suo “Magico Natale”, si conferma ancora una volta una delle destinazioni più affascinanti per le festività natalizie. Le cinque serate di grande musica in Piazza Duomo rappresentano un’occasione unica per vivere l’incanto della città, avvolti da arte, cultura e divertimento.